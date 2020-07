Bỏ mặc cháu nội mới sinh, mẹ chồng dẫn nhân tình về nhà ở còn chửi mắng con dâu

Tôi và chồng yêu nhau 5 năm mới tiến tới hôn nhân. Khi cưới về, tôi mới mang bầu nên mọi thứ đều khá ổn. Chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng không có gì khúc mắc bởi bà đối xử với tôi khá tốt, hầu như chẳng cãi cọ hay mâu thuẫn gì.



Không bao lâu sau, bố chồng tôi bị tai biến. Trước đó, bố mẹ chồng tôi đã ly thân nhưng chưa ly hôn, ở riêng phòng nhưng vẫn sống chung với nhau dưới một mái nhà. Khi bố bệnh, ông bà nội đưa về quê chăm sóc cho tiện vì biết mẹ chồng cũng chẳng còn tình cảm gì.



Bố chồng về quê không được bao lâu thì mẹ chồng tôi có bồ. Lúc đầu, vì ngại vợ chồng tôi nên 2 người thuê trọ ngoài ở với nhau. Thế nhưng dần thành quen, mẹ chồng sau đó dẫn người đó về nhà ăn cơm, lắm hôm còn ngủ lại. Tôi biết chuyện nhưng vẫn coi như bình thường, không nói cũng chẳng tỏ thái độ. Thậm chí, tôi còn giấu kín chuyện này với tất cả mọi người, bao gồm cả bố mẹ đẻ.

Tôi vốn lấy chồng xa, cách hơn 200km. Ngày tôi đẻ bố mẹ đều ở quê lên. Tuy nhiên khi ấy, mẹ chồng chẳng đoái hoài gì đến con dâu và cháu. Bà dẫn người tình về nhà ở, bao nhiêu ngày tôi nằm viện là bấy nhiêu ngày bà ở nhà hạnh phúc với người kia.



Khi tôi kể mọi chuyện với chồng, chẳng biết anh bảo mẹ thế nào mà bà gọi điện mắng tôi xa xả, nói tôi xúi chồng chửi bà, chia rẽ tình cảm mẹ con. Mẹ tôi biết chuyện, bà muốn đưa con gái về để ở cữ nhưng cuối cùng thương tôi khó xử, bà đành phải về quê.

Mẹ tôi vừa về tối hôm trước, hôm sau mẹ chồng về đùng đùng gấp quần áo bỏ đi, mặc kệ cháu và con dâu mới mổ đẻ ở nhà. Vậy là 2 vợ chồng tôi tự ở nhà chăm nhau. Tôi xót chồng lắm, ngày nào anh cũng đi làm cả ngày về nấu cơm, giặt đồ cho vợ nhưng vẫn không than vãn nửa lời. Trộm vía con ngoan, ít khi quấy khóc nên tôi nhẹ nhõm được phần nào.



Khi tôi kể mọi chuyện với chồng, chẳng biết anh bảo mẹ thế nào mà bà gọi điện mắng tôi xa xả, nói tôi xúi chồng chửi bà, chia rẽ tình cảm mẹ con. Mẹ tôi biết chuyện, bà muốn đưa con gái về để ở cữ nhưng cuối cùng thương tôi khó xử, bà đành phải về quê.



Mẹ tôi vừa về tối hôm trước, hôm sau Mẹ tôi vừa về tối hôm trước, hôm sau mẹ chồng về đùng đùng gấp quần áo bỏ đi, mặc kệ cháu và con dâu mới mổ đẻ ở nhà. Vậy là 2 vợ chồng tôi tự ở nhà chăm nhau. Tôi xót chồng lắm, ngày nào anh cũng đi làm cả ngày về nấu cơm, giặt đồ cho vợ nhưng vẫn không than vãn nửa lời. Trộm vía con ngoan, ít khi quấy khóc nên tôi nhẹ nhõm được phần nào.

Đến khi vết mổ sưng nhức, tôi gửi con nhờ hàng xóm để đi khám. Lúc này tôi mới biết mẹ chồng ngồi lê la hết nhà này tới nhà khác nói tôi láo, hỗn hào với bà trong khi tôi chưa hề hé miệng 1 câu. Bà còn bảo tôi không cho bế cháu, hễ động đến là giãy nảy lên. Người sống thế nào người ta biết nên tôi cũng chẳng buồn giải thích.



Đến giờ, bà đã bỏ ra ngoài ở được 2 tháng. Nhiều lần tôi đã hạ mình xin lỗi nhưng bà không nghe, cũng không thèm trả lời. Nhà có mỗi 3 mẹ con, nhiều khi thấy chồng buồn nhưng cố nhịn làm tôi khó xử lắm. Mọi người nói tôi phải làm sao?

