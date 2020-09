Mẹ chồng đòi con dâu đưa 10 triệu/tháng nếu không sẽ đuổi ra khỏi nhà, ai ngờ nhận ngay kết đắng

Tôi với chồng yêu nhau được 2 năm thì đi đến đám cưới. Vì cả 2 đều làm việc ở thành phố nên chúng tôi thuê tạm một căn chung cư nhỏ, kế hoạch vài năm đến khi có nhà thì sẽ sinh con.

Nhờ cày cuốc tiết kiệm ngày đêm, cuối cùng chúng tôi cũng mua trả góp được căn chung cư cách đây 2 tháng. Sau khi có nhà, mẹ chồng nằng nặc đòi lên ở, chỉ tay chỉ chân bảo mua này mua nọ khiến mọi thứ náo loạn hết cả lên. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nhịn vì bà chỉ có mình chồng là con trai duy nhất, sớm hay muộn cũng lên ở với chúng tôi mà thôi.

Thế nhưng, chính điều ấy khiến tôi rơi vào cuộc sống bí bách. Con trai lười biếng bê tha thì không sao, bà suốt ngày đi soi mói con dâu, càu nhàu đủ thứ chuyện khiến tôi đau đầu vô cùng. Phải nói thêm, tôi làm kinh doanh , lương gần 20 triệu/tháng trong khi chồng tôi ra trường bao năm vẫn chỉ là mức lương 7 triệu.

Ảnh minh họa

Từ ngày bà lên, tôi cũng biết ý mỗi tháng đưa bà 6 triệu cơm nước dọn dẹp. Thực tế mẹ chồng cũng chẳng làm gì, cơm sáng là tôi nấu, trưa thì vợ chồng tôi đều không ăn ở nhà. Bà chỉ có đi chợ và nấu cơm tối thôi nhưng ngày nào cũng để lại đống việc cho tôi dọn dẹp. Công việc ở công ty đã mệt, về nhà còn bát đĩa nhà cửa quần áo làm tôi kiệt sức. Đã thế, chồng tôi suốt ngày cắm mặt vào máy tính chơi game chẳng biết thứ gì, từ ngày mẹ lên lại càng thêm lười biếng và quát nạt vợ.

Ấy thế mà vẽ hết chuyện này mẹ chồng lại chuyển sang chuyện khác. Bà nói bà lên làm 'osin' cho tôi thì phải đưa bà 10 triệu/tháng chứ 6 triệu thì nhằm nhò gì. Tôi sốc vô cùng, mỗi tháng 6 triệu ấy tôi tính bà chỉ tiêu hết 3-4 triệu là cùng vì bà chỉ đi chợ bữa tối. Hơn nữa, tôi còn bao nhiêu thứ tiền phải lo, chồng đi làm không đưa cho vợ được đồng nào nên tôi không đồng ý với lời của bà.

Thấy thế, bà xồn xồn lên nói, bảo tôi là loại con dâu không biết điều. Mẹ chồng nói tôi ngày ngày đi sớm về khuya không biết chăm lo cho gia đình , không chăm được chồng thì để con khác nó chăm, bảo tôi những hôm tăng ca gặp khách là đi 'ra ngoài đú đởn'. Chồng vào hùa mẹ cũng nói tôi chẳng ra gì làm tôi tức muốn khóc.

Nửa tháng cứ thế khiến tôi sụt cân thấy rõ. Bà chửi tôi chưa đã còn gọi điện về quê rêu rao xóm làng, nói con trai bà giờ có nhà, công việc ổn định lấy đâu chả được vợ khác. Quá tức giận, tôi quyết định ly hôn . Vừa nhìn tờ đơn trên bàn, mắt bà sáng rực lên rồi chỉ tay vào mặt tôi: "Được, chờ thằng Hưng (chồng tôi) ký đơn thì cô thu dọn quần áo ra khỏi nhà đi".

Ảnh minh họa

Đáp lại, tôi chỉ dửng dưng: "Chắc mẹ chưa biết nhỉ, nhà này mua là tiền của con, đứng tên con và là tài sản riêng của một mình con. Lúc mua nhà, con trai mẹ còn không biết đang ăn uống với bạn ở đâu kìa. 3 năm qua, chưa tháng nào đi làm anh ta đưa cho con một đồng, toàn bộ số tiền này là một mình con tích cóp. Bây giờ thì mời mẹ, à không, mời bác và con trai bác cầm quần áo ra khỏi nhà tôi".

Lúc này, chồng tôi mới ú ớ nhớ ra. Anh vội vã ra cầm tay mẹ tỏ ý gật đầu, sau đó quay ra xin lỗi tôi. Mẹ chồng cũng thay đổi thái độ chóng mặt, bảo tôi chỉ là do bà nóng giật nhất thời. Thế nhưng, 2 tháng qua đối với tôi đã là quá đủ. Tôi dứt khoát ly hôn và không thể chung sống với những con người này được nữa.





Suốt từ ngày đó tới giờ, chồng với mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện xin lỗi, xin tôi tha thứ. Mọi người thấy hành động của tôi có tuyệt tình quá hay không?

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ