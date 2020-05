Cuộc sống như địa ngục vì bố chồng khó tính, liên tục chửi bới săm soi

Người ta thường chia sẻ về mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, cái khổ của tôi lại khác, nó không đến từ mẹ chồng mà là từ bố chồng của tôi.

Thật không biết mẹ chồng đối với con dâu có thể ghê gớm đến mức nào, chứ bố chồng quả thực khiến tôi sắp phát điên lên, không thể chịu nổi nữa rồi!

Ảnh minh họa.

Tôi đã quá chán với cái cảnh phải sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi vốn làm ở nhà hàng nên ăn uống, giờ giấc sinh hoạt không giống ai. Ngày nào cũng thế, cứ 6 giờ tôi lại dậy lọ mọ làm đồ ăn sáng cho chồng, quay ra vệ sinh cá nhân rồi cho con ăn uống. Bé đã được 7 tháng nên nết dạy rất sớm, mẹ cũng đỡ mệt mỏi.

Xong xuôi cùng việc cũng đã 8 giờ sáng. Hôm nào cũng "đều như vắt chanh" hàng tá công việc không tên vậy mà vẫn bị chửi. Không phải nói quá, chứ bố chồng tôi quả thật tính quá đàn bà. Ông "tham gia" nói tôi rằng, hôm sau nên dậy từ 6 giờ đi, ngày nào cũng ngủ chềnh ềnh như thế người ta cười cho.

Tôi cũng hoảng, vội thanh minh rằng ngày nào cũng dạy từ trước 6h, lo hết cho chồng, cho con nên mới xuống nhà muộn. Ai ngờ, ông mắng xa xả vào mặt tôi, nói tôi là thứ mất nết rồi liên tục chửi: "Tao không cần biết mày làm gì, mai cứ 5h dạy rồi ra ngoài đứng cho người ta biết con dâu nhà này dậy sớm, tao ra ngoài còn ngẩng mặt được với hàng xóm láng giềng".

Ảnh minh họa.

Nhà tôi vốn bán hàng, nhưng sáng nào cũng hơn 7h mới mở bán. Tôi luôn tay luôn chân chuyện trên nhà rồi lại vội vàng xuống dưới trông hàng quán. Thế nhưng lúc nào bố chồng tôi cũng chửi, không vừa ý ông lại chửi tôi nhưng không bao giờ phụ giúp.

Mỗi lần bố chồng uống rượu, tôi lại là người chịu trận đầu tiên. Không chỉ mắng tôi, ông còn lôi cả bố mẹ đẻ tôi ra mà nói, chuyên rình mò chuyện riêng bên nhà tôi để đi bêu xấu thiên hạ. Tôi biết nói lại ông là láo, nhưng cuộc sống đau khổ áp lực thế này tôi không biết có thể chịu đựng đến bao giờ?

