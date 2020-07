Mẹ chồng chửi con dâu là `tốn cơm gạo` vì chỉ sinh con gái, con trai nói 1 câu khiến bà nín thinh

Dù đã nhiều lần từ chối khéo léo vì khi đó tôi mới ra trường, chưa muốn kết hôn ngay nhưng bà bám riết không tha, cứ mỗi lần gặp là lại đề cập đến vấn đề này. Cuối cùng, ngày cưới chúng tôi cũng đến khiến bà vui ra mặt.



Từ ngày về làm dâu, tôi cảm thấy cuộc sống chả vui vẻ gì. Dù mẹ chồng thường xuyên tươi cười, nói lời ngon ngọt nhưng tôi luôn cảm thấy bà giả tạo. Bà thường xuyên ngỏ ý muốn nhờ anh trai tôi cho người này, người kia của họ hàng nhà mình vào công ty.

Ảnh minh họa.



Tôi dù có buồn một chút nhưng cũng quên nhanh. Tuy nhiên, khi đến đứa trẻ thứ 2 cũng là con gái thì bà tỏ thái độ. Bà thường xuyên khó chịu, hay mỉa mai, soi mói và nói xấu tôi với hàng xóm láng giềng. Tôi càng thêm thấm thía chuyện mẹ chồng nàng dâu mà người đời hay nói.

Trong khi đó, em dâu cũng mang thai 5 tháng là con trai thì được bà cưng chiều hết mực, còn thường xuyên mang ra so sánh ám chỉ tôi không biết đẻ. Đỉnh điểm một hôm, bà đi chợ sáng về mua gà tần, bún bò rồi nịnh nọt em dâu ăn. Khi tôi đi qua, bà nâng cao giọng: "Ăn đi con, ăn cho cháu mẹ khỏe. Chứ cái loại chỉ biết đẻ con gái thì ăn làm gì cho tốn cơm tốn gạo".

Ảnh minh họa.



Khi chồng biết chuyện, anh lập tức sang ngoại đón vợ về nhưng tôi không chịu. Bố mẹ và anh trai tôi cũng tức giận, còn mắng cả chồng tôi, nói tôi không biết bảo vệ vợ con. Nghĩ thương chồng, tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định về cùng anh.



Thế nhưng, anh nói chỉ cần tôi về nhà một lát thôi, không cần thu xếp đồ đạc làm gì. Về đến nhà, mẹ chồng thấy tôi mặt sưng lên, nói giọng đá đểu: "Bây giờ giận dỗi còn đòi chồng đến tận nhà rước về nữa. Sao không ở bên ngoại luôn đi".



Tôi tức lắm, đang định đáp trả thì chồng nắm tay giữ lại, anh nói với mẹ: "Từ mai bọn con ra ở riêng cho mẹ đỡ ghét. Nếu mẹ không thích cháu gái thì sau này cũng không cần để ý đến con của chúng con nữa".



Nói rồi, anh lên phòng kéo luôn chiếc va li đã chuẩn bị sẵn. Mẹ chồng có lẽ quá sốc nên không nói được gì, chỉ biết trừng mắt nhìn chúng tôi đi.



Đã nửa tháng kể từ khi chúng tôi thuê nhà ở riêng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Có mẹ chồng trọng nam khinh nữ nhưng bù lại chồng lại rất thương tôi và yêu chiều 2 con gái nên tôi cũng chẳng mong gì hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC