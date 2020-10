Mẹ chồng nàng dâu lao vào hỗn chiến, chồng và em rể thản nhiên đứng quay clip không can ngăn

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn được biết tới là “cơm không lành canh không ngọt”, rất dễ xảy ra xích mích với nhau nhưng để sẵn sàng nhảy vào đánh nhau như hai mẹ con người Trung Quốc này thì quả là có một không hai. Phẫn nộ hơn, khi mẹ chồng nàng dâu đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì thái độ của hai người con trai đứng bên cạnh lại đáng lên án hơn cả.

Được biết nhân vật chính trong đoạn clip là bà Vương Tinh, năm nay 61 tuổi, sống ở thôn Đông Kỳ, khu Tiêu Thành, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Bà Vương có 4 người con gồm 2 trai, 2 gái và tất cả đều đã lập gia đình . Éo le thay giữa bà và con dâu lớn San San lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ lớn, không ai chịu nhường ai.

Đỉnh điểm là khi bà Vương Tinh đã đóng cửa, không cho chị San San vào nhà sau một cuộc cãi vã khiến chị vô cùng tức giận, cảm thấy bị nhà chồng đối xử như ngoài ngoài. Tuy nhiên, có vẻ như đây chỉ là giọt nước tràn ly, thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Có thể thấy trong đoạn clip 2 mẹ con đã lao vào túm tóc, đánh nhau vô cùng tức giận.

Trước sự tấn công dữ dội của mẹ chồng, San San đã dồn bà vào chân tường, nhưng trong tình cảnh này, bà Vương vẫn nhất quyết không chịu buông cổ áo của con dâu ra. Vụ việc khiến cánh tay chị San San có nhiều vết trầy xước, trên mặt cũng có nhiều vết bầm tím và vết xước.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn cả chính là phản ứng của 2 người con trai bà Vương. Hai người con trai của bà Vương là anh Trần Vũ Khôn (chồng chị San San) và anh Trần Vũ Hàng bình thản đứng xem cảnh mẹ chồng nàng dâu đánh nhau, không hề có ý định ngăn cản. Không chỉ vậy, họ còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng “trớ trêu” này.

Vợ chồng chị San San

Vụ việc chỉ dừng lại khi có cảnh sát tới can thiệp. Tại cơ quan công an, chị San San tố cáo gia đình nhà chồng và chồng thường xuyên đánh đập, chị muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý. A nh Trần Vũ Khôn cũng thoái thác trách nhiệm trong vụ việc, đổ hết mọi lỗi lầm lên bố ruột. Anh cho rằng chính vì bố đối xử không công bằng giữa vợ và con dâu nên đã khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tồi tệ hơn. Không chỉ vậy, anh cũng chỉ trích bố mẹ thiên vị em trai hơn.

Biện pháp hòa giải "lấy lệ" do chính quyền đưa ra

Mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết trong một sớm một chiều nhưng dưới sự hòa giải của chính quyền, cả gia đình đã quyết định ôm nhau làm hòa. Tuy nhiên cái ôm này vẫn đầy sự gượng gạo và dường như chỉ mang tính hình thức.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ