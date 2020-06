Mẹ chủ mưu giết người, đổ bê tông giấu xác: “Hà không giết người mà đang giết quỷ dữ”

Sáng ngày 26/6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử sơ thểm vụ án "Giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm do Phạm Thị Thiên Hà cùng đồng phạm thực hiện". Sáng nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi 4 bị cáo bị truy tố.

Đứng trên bục xét hỏi, HĐXX truy vẫn bị cáo về vấn đề liên quan đến cái chết của bị hại Linh và Thành. Bị cáo Hoa khai rằng, ban đầu bị cáo không biết Linh chết, sau khi về nhà một lúc thì mới biết. Bị cáo Huyên và Thảo kể cho bị cáo Hoa chuyện này.

HĐXX lại hỏi tại sao biết Linh chết mà không thông báo cho người nhà để mai táng thì bị cáo Hoa trả lời: “Lúc đầu bị cáo nghĩ sau 2 ngày Linh chưa chết, còn việc không báo do lúc đó bị cáo Sức Khỏe yếu quá, đồng thời cũng xuất phát từ Hà, không cho mọi người trình báo".

Bị cáo Hoa được cho ngồi trong phiên xử vì sức khỏe yếu

Song bị cáo Hoa cho rằng, biết 2 thùng bê tông chứa thi thể của Thành và Linh. Việc Hà sát hại Thành là vì nạn nhân đã bị “quỷ nhập”. “Bị cáo nghĩ rằng Thành đã bị "quỷ dữ" nhập, nên bị cáo sợ lắm. Thành có những cử chỉ, con mắt không bình thường, có nhiều thứ bị cáo không nói được…", Hoa trình bày.

HĐXX lại tiếp tục truy hỏi, bị cáo có suy nghĩ, ý kiến gì khi con mình giết người hay không? Hoa trả lời: “Bị cáo xin giảm tội cho Thiên Hà, vì Hà không giết người mà đang giết quỷ dữ. Bị cáo nói chỉ nghe theo cách tu luyện của con chứ không biết việc tu luyện là đúng hay sai".

Bị cáo khẳng định, do Thành đã thay đổi nên con mình mới giết hại. Ngoài ra, bị cáo cũng kêu oan cho bản thân rằng mình không tham gia vào quá trình giết hại anh Linh và anh Thành.

Để chứng minh cho điều này, Hoa còn khai đã bị “ép cung”. Tuy nhiên, không đưa ra được cơ sở để chứng minh điều này. HĐXX ngay sau đó đã công bố lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cho thấy bị cáo Hoa có tham gia vào quá trình bàn bạc về việc sát hại anh Thành. Song bị cáo này vẫn tiếp tục phản cung.

"Do lúc đó (tại cơ quan điều tra ) bị cáo sợ quá mới nói ra như vậy, chứ nó không đúng. Bị cáo khẳng định những lời khai tại phiên tòa hôm nay mới là đúng sự thật", Hoa nói.

Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác