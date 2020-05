Mẹ đơn thân đi liên hoan qua đêm không về, trưa hôm sau phát hiện thi thể cùng chiếc xe máy dưới ao

Chiều 27/5, ông Lê Đức Huy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (H.Văn Giang) xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc sau khi phát hiện thi thể của chị N.T.T.H, 30 tuổi, trú tại xã Tân Tiến.

Trước đó khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân di chuyển trên đường 378, đoạn qua TT.Văn Giang (H.Văn Giang, Hưng Yên) phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt ao nước ven đường, đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới ao sâu

Nhận được tin báo, Công an TT.Văn Giang đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các bên liên quan đưa thi thể nạn nhân lên bờ và thông báo tìm kiếm gia đình nạn nhân.



Xác minh ban đầu được biết, chị H. lấy chồng và sinh được một bé gái khoảng 8 tuổi. 3 năm gần đây, chị H. ly hôn và đưa con về ở với bố mẹ đẻ. Đáng chú ý, khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead mang biển số 89E1 - 345.38 chìm dưới đáy ao, gần thi thể nạn nhân.



Gia đình cho hay, tối 26/5, chị H. đi liên hoan cùng bạn và không thấy về, đến trưa hôm sau thì gia đình nhận được tin dữ.

Chiếc xe máy chìm cùng thi thể



Một số thông tin cho rằng nạn nhân bị xe khác đâm vào, sau đó bỏ chạy. Một số người dân lại cho rằng có thể chị H. đi đường rồi bất cẩn tự lao xuống ao không kịp kêu cứu. Tại hiện trường chiếc xe cũng bị chìm cùng thi thể, sau khi trục vớt phát hiện chiếc xe bị hư hỏng ở phần yếm.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc còn đang được điều tra và chưa có kết luận.

