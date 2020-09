Mẹ Hương Giang tiết lộ gu con rể tương lai, hình như không quá giống với Matt Liu thì phải?

Nên duyên sau chương trình Người Ấy Là Ai, cặp đôi Hương Giang Matt Liu luôn được nhiều người chú ý, khen ngợi về độ 'xứng đôi vừa lứa'. Dù gặp nhiều sóng gió sau khi công khai tình cảm, thế nhưng cặp đôi vẫn vượt qua và sánh đôi bên nhau, cùng nhau kỷ niệm 2 tháng hẹn hò và đi chơi với hội bạn thân.

Mới đây, trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Hương Giang đã chia sẻ phản ứng của mẹ khi con gái mình tìm được 'chân ái' của đời mình. Những lời chia sẻ thẳng thắn của nàng hậu chuyển giới đã khiến nhiều người chú ý.

Hương Giang thẳng thắn chia sẻ về lời khuyên của mẹ về việc tìm kiếm 'nửa kia'.

Theo chia sẻ của Hương Giang, mẹ cô rất lo sợ khi có bạn trai giàu có. Cô kể: "Sau khi tôi kết đôi với CEO, mẹ tôi phản ứng ngay: Con ơi, không được đâu. Anh đó giỏi thế mà mày lấy về, người ta bỏ mày ngay".

Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn nêu ra nguyên nhân khiến mình nêu quan điểm như thế: "Mẹ tôi nói tôi không có tài năng gì, không sinh được con, lại không biết nấu ăn. Con lấy người ta xong sang nước ngoài, rồi gia đình người ta trẻ về, bố mẹ xấu hổ lắm!"

Nghe xong, không ít người cảm thấy xót xa cho cô nàng. Hương Giang thổ lộ, mẹ cô luôn dặn dò cô nên lấy một người có kinh tế và điều kiện thấp hơn mình: "Con nên yêu đàn ông nghèo hơn rồi bao người ta, có như thế họ mới chiều chuộng, hầu hạ, phục vụ con chung thủy".

Khi Hương Giang và Matt Liu nên duyên trong chương trình Người Ấy Là Ai, mẹ của cô cũng có mặt.

Tuy nhiên, điều kiện tìm con rể của mẹ Hương Giang là người đàn ông nghèo hơn con gái mình có vẻ không giống với Matt Liu thì phải. Được biết, CEO trẻ Singapore và sinh năm 1994, đã sang Việt Nam sinh sống và làm việc được 4 năm. Matt Liu hiện đang là giám đốc một công ty sản xuất linh kiện đồng thời cũng đang đầu tư dự án khu công nghiệp lớn.

Theo một nguồn đáng tin khác, Matt Liu còn là một nhà đầu tư tài ba khi anh chàng đã đầu tư rất nhiều dự án quốc tế có vốn lên đến 2.000 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu bộ siêu xe đắt tiền, Matt Liu còn có bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ