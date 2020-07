Mê mẩn các mẫu nail "sang xịn mịn" của Lisa (BlackPink), sớm muộn sẽ thành hot trend hè này

Không hổ danh là các "thánh tạo trend" nổi bần bật Hàn Quốc, sau khi trở lại với MV mới nhất "How You Like That", BlackPink đã hâm nóng giới thời trang hàng loạt trend mới. Từ trang phục, make up đến phụ kiện, nay là cả những mẫu nail xinh đẹp, những gì được các nàng thần tượng xinh đẹp này diện lên đều trở thành xu hướng nóng nhất.

Với các chị em thích làm nail thì chắc hẳn không thể bỏ qua những mẫu nail "sang xịn mịn" được BlackPink diện trong MV rồi. Trước đó, bộ nail vuông lì tím lilac tưởng đơn giản mà đã gây sốt không ngờ, các chị em đua nhau sơn sửa theo thần tượng. Chưa dừng lại ở đó, mới đây các tín đồ mê làm đẹp lại càng "sốt xình xịch" khi thấy những bộ nail đẹp mê hồn của Lisa được đăng tải trên mạng xã hội

Mới đây, nghệ sĩ làm móng nổi tiếng Park Eun Kyung với Instagram @nail_unistella đã quyết định đăng tải loạt mẫu nail được Lisa chưng diện trong đợt comeback lần này. Nếu chị em chưa biết nên diện kiểu nail nào để đi biển hè này thì đừng bỏ qua kẻo lỡ những mẫu vừa xinh xắn, vừa thời thượng trendy.

Đen - trắng là hai màu sơn basic được khá nhiều nàng lựa chọn khi làm nail. Tuy đây không phải là hai màu hợp mùa hè, nhưng bộ nail đen/trắng chất ngầu được Lisa diện ở đây quá phù hợp cho những nàng cá tính, mạnh mẽ. Tổng thể bộ nail không quá tối tăm, u ám bởi Lisa đã chọn nhấn nhá bằng lớp sơn bạc lấp lánh xen kẽ, giúp nâng tầm bộ nail trở nên sang chảnh, bắt mắt hơn nhiều.

Nếu chị em đang đau đầu lựa chọn mẫu nail rực rỡ, tươi tắn để diện khi biển hè này thì đừng bỏ qua bộ móng này. Lisa đã lựa chọn những gam màu nổi bật như hồng, xanh, vàng neon để giúp đôi tay trở nên bắt mắt, cá tính hơn hẳn. Để bộ móng không đơn điệu, Lisa đã chọn vẽ thêm nhiều họa tiết độc đáo.

Một trong những bộ nail "sốt xình xịch" khác được nhiều chị em học hỏi chính là mẫu móng đính kết style hoàng gia này. Do lớp base màu trắng đục khá đơn giản, Lisa đã nâng tầm bộ nail lên vài bậc khi mix với phụ kiện đính kết màu vàng lấp lánh. Nhờ sự biến tấu độc đáo này mà đôi tay của rapper đến từ xứ Chùa Vàng trở nên sang chảnh, thời thượng.

Chất chơi trong MV là thế nhưng ngoài đời Lisa lại không mấy khi lựa chọn những mẫu nail cầu kì. Sở hữu ngón tay và móng tay dài, Lisa không mấy khi nuôi móng mà cắt sửa gọn ghẽ, lựa chọn sơn những gam màu basic, đơn giản nhưng không hề nhàm chán. Chẳng hạn như gần đây nhất, cô nàng đã chọn "quẩy" bộ nail màu xanh nhũ óng ánh cực sang chảnh. Một mẫu nail khác khá đơn giản, sẽ rất phù hợp với những nàng theo chủ nghĩa basic là màu sơn base hồng nhạt và đường kẻ độc đáo màu đen, dù không quá lồng lộn nhưng vẫn thừa sức kiêu sa.

Theo Linh Chi/SKCĐ