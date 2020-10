Xét xử vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Bị cáo Thu bật khóc nức nở khi bị tuyên án 5 năm tù

Sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Được biết, Thu từng làm công nhân ở TP Bắc Ninh và trọ ở phường Khắc Niệm trên địa bàn, là người gây ra vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi thời gian qua. Nạn nhân là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, TP Bắc Ninh).

Đúng 9h sáng, chủ tọa đọc khai mạc và bị cáo Thu được gọi lên bục khai báo. Trong phiên tòa, bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời không đúng bản chất với hầu hết câu hỏi của chủ tọa. Thu cho biết, bản thân đã có chồng sinh năm 1986 và một cô con gái. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi ngày sinh của con, thậm chí là năm sinh mà đối tượng cũng không nhớ.

Thu cho biết, bản thân có biết viết, biết đọc nhưng do bố dạy chứ không được đến trường. Khi chủ tọa hỏi: "sao cái gì cũng không nhớ thế?" thì bị cáo ấp úng trả lời "Bị cáo không nhớ ạ, do đầu óc bị cáo có vấn đề". Điều này khiến chủ tọa bức xúc: "Đến nỗi con đẻ dứt ruột mình đẻ ra cũng không nhớ, bị cáo bị từng bị xử phạt hành chính cũng không nhớ. Cứ cái xấu là không nhớ..."

Trong phiên tòa, bị cáo Thu cũng khai nhận về mối quan hệ với anh Bằng. Khi nói dối người yêu về quê để ly hôn chồng, Thu đã đến Lạng Sơn ở với một người đàn ông khác. Thời điểm phát hiện có thai bị cáo không nhớ nhưng theo anh Bằng, 2 người phát hiện có thai khoảng đầu năm 2019.

Trả lời HĐXX, Thu cho biết do sinh non nên bé chỉ sống được 5 ngày thì tử vong. Sau đó, Thu trốn khỏi Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn và không có giấy chứng sinh hay thủ tục xuất viện. Sau đó, bị cáo nói dối Bằng rằng con vẫn sống và khỏe mạnh.

Khi gây án, bị cáo một mực khẳng định mục đích là để đối phó với gia đình bạn trai. Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm và cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian nên đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” mức xử phạt từ 4 năm 6 tháng tù – 5 năm 6 tháng tù giam.

Đến 11h30, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Khi nghe tòa tuyên án, bị cáo đã bật khóc.

Trong phiên tòa xét xử, ngay từ sáng sớm bố mẹ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã có mặt. Khi được hỏi về vụ việc, gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng sẽ xét xử nghiêm minh để đòi lại công bằng cho cháu và răn đe xã hội.



Như đã đưa tin, sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc con trai 2 tuổi mất tích chiều 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ (đối diện hồ điều hòa TP Bắc Ninh), ngay lập tức công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo công an TP phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Đến 21h30 ngày 22/8/2020, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Rạng sáng 23/8, cháu đã được lực lượng chức năng đưa về an toàn và trao trả cho gia đình. Bên cạnh đó, 2 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc là Nguyễn Thị Thu và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã bị lực lượng chức năng di lý về trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh.



