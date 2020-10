Mẹ ruột nữ diễn viên 'tiểu tam' vụ đánh ghen ở Tô Hiệu phải nhập viện vì dư luận công kích

Ngày 10/10, trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen máu lửa ở Tô Hiệu (Hà Nội). Đã 3 ngày trôi qua, dù những người trong cuộc và đạo diễn đều đã lên tiếng đính chính clip đánh ghen chỉ là một cảnh quay của chương trình Camera On - một format chương trình của VTV Cab, thế nhưng vụ việc dường như vẫn chưa lắng xuống.

Được biết, 3 nhân vật chính trong vụ đánh ghen đều là diễn viên, trong đó tiểu tam là Trang Abby, người chồng là Phan Hoàng còn vợ là Phương Tấm.

Mẹ Trang Abby phải nhập viện

Tưởng chừng như các diễn viên và đạo diễn lên tiếng thì mọi chuyện sẽ dừng lại, tuy nhiên mới đây Trang Abby bất ngờ lên tiếng đầy bức xúc. Những ngày qua, không chỉ bản thân cô mà mẹ ruột ở quê cùng gia đình phải nhận không ít chỉ trích, công kích từ cộng đồng mạng. Thậm chí việc này khiến mẹ nữ diễn viên phải nhập viện.

Trang Abby viết trên trang cá nhân: "Mẹ em không hề gây ách tắc giao thông. Mẹ em cũng không hề diễn vai "tiểu tam cướp chồng đánh vợ. Mẹ em lại càng không cổ xuý, dung túng cho việc ... lên ngôi. Và cuối cùng mẹ là mẹ, em là em đừng lôi mẹ em vào câu chuyện này, em xin nhắc lại mẹ em không hề liên quan".

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ dòng tin nhắn mẹ cô gửi, thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng hình ảnh bà đang nằm truyền nước trong Bệnh viện . Mẹ Trang Abby viết: "Con xem công việc của con thế nào, từ hôm xưa đến nay mẹ đau đầu mệt mỏi quá không chịu được nữa. Vừa áp lực công việc, vừa khủng bố về tinh thần từ cư dân mạng chửi. Họ không những chửi mẹ mà còn nói tới cả bạn bè của mẹ, nay mẹ phải đi truyền dịch đây này".

Ảnh cắt từ clip đánh ghen ở Tô Hiệu ngày 10/10 vừa qua

Theo Trang Abby, không chỉ bố mẹ gia đình, mà bạn bè người quen của cô cũng bị công kích dù cô đã đính chính vụ việc. Nữ diễn viên không khỏi bức xúc: "Chấp nhận bị chửi vì đóng vai tiểu tam thì mọi người chửi mình em thôi hà cớ gì lôi bố mẹ em thậm chí công kích bố mẹ không được đi sang công kích đến bạn bè của họ.

Tất cả mọi người không tin đòi báo chí, nhà đài, clip.... em đã đáp ứng đủ cả vẫn cố chấp như thế, vẫn không tin. Thậm chí, còn lái sang chuyện ách tắc giao thông. Em tổ chức cho cả ekip đi đánh ghen để PR cho em hay gì ạ.

Bản thân em là 1 diễn viên diễn vai 'tiểu tam' mà diễn không ra được vai, không tròn vai thì em thất bại thật sự. Còn để đến mức mọi người tưởng thật để chửi để ghét em thì em thật sự đã thành công nên dù mọi người có chửi em xin nhận hết. Làm ơn hãy phân biệt ĐÚNG và SAI".

Bài viết của Trang Abby đã thu hút nhiều sự đồng cảm của người đọc, họ cũng mong một bộ phân cư dân mạng nên dừng lại, chấm dứt việc bình luận và gửi những lời ác ý, tránh để mọi chuyện đi quá xa.



