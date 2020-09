Xót xa người phụ nữ ôm con 1 tuổi nhảy sông tự tử: Nghi do mâu thuẫn với chồng

Tin tức mới nhất ngày 19/9, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an huyện Bắc Tân Uyên ( Bình Dương ) trưa cùng ngày cho biết, đơn vị đã đưa được hai mẹ con nhảy sông Đồng Nai tự tử lên bờ.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 19/9 tại khu vực sông Đồng Nai, đoạn qua ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ tầm 20-30 tuổi em theo bé trai khoảng 1 tuổi đi qua ấp Xóm Đèn với biểu hiện bất thường. Sau đó, người này ôm con nhảy xuống sông Đồng Nai.



Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh lập tức hô hoán mọi người ra cứu giúp, lúc này 2 mẹ con đã chìm dần xuống sông. Người mẹ được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tuy nhiên, bé trai đã bị nước cuốn mất tích.



Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa người mẹ đi cấp cứu và triển khai công tác tìm kiếm bé trai. Sau vài giờ, thi thể bé trai đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Bé trai 1 tuổi đã tử vong



Theo Theo Pháp luật & Bạn đọc, những người nhà sống gần nạn nhân cho biết đêm trước xảy ra vụ việc, người phụ nữ có mâu thuẫn, cãi vã với chồng. Nhiều người nghi ngờ đây rất có thể là nguyên nhân khiến người này quẫn trí ôm con tự tử



Danh tính người mẹ được xác định là chị Phạm T. C. (25 tuổi) ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ