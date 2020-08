Bà mẹ `não cá vàng` quên con ở hàng gội đẩu rồi báo công an, live stream khóc lóc tưởng con mất tích

Khi biết tin dữ, hàng xóm xung quanh cũng đã hết sức trợ giúp, tá hỏa đi tìm khắp nơi và chia sẻ rầm rộ trên Facebook nhưng chưa có thêm thông tin gì mới. Sau khi không thể nhờ được sự trợ giúp từ mạng xã hội và cộng đồng, người mẹ trẻ đã chủ động khai báo công an để tìm con.

Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười sau hơn 4 tiếng đồng hồ tìm kiếm. Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé ở tiệm cắt tóc gội đầu.

Lực lượng Công an huyện M'Drắk sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng tỏa đi các hướng chốt chặn mọi ngả đường để phòng trường hợp cháu bé bị bắt cóc và nhóm bắt cóc sẽ nhanh chóng tẩu thoát.

Điều đặc biệt hơn là chính sáng nay mẹ cháu bé đã đi cùng cháu tới đây để gội đầu, sau đó bỏ quên cháu bé rồi cứ thế đi về.

Cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy vừa thương vừa buồn cười sau khi nghe về người mẹ đãng trí trên. Thông tin được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội vì trường hợp "dở khóc dở cười" này. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng không khỏi thông cảm cho người mẹ có thể bởi suy nghĩ nhiều công việc lại phải chăm con dẫn tới đãng trí. Sự sợ hãi khi không thấy con cũng là yếu tố khiến người mẹ không thể nghĩ thông suốt để nhớ ra những sự việc xảy ra lúc trước.

Đây không phải trường hợp phụ huynh duy nhất "để quên" con, vô số trường hợp hi hữu đã từng xảy ra như để quên con ở sân bay và rất phổ biến là bỏ con lại trên oto. Trường hợp trên có thể dẫn tới tử vong vì ngạt khí, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh minh họa.





Đây cũng là bài học cho nhiều người mẹ trẻ luôn phải cẩn thận nhìn trước ngó sau khi đưa con theo cùng và cần bình tĩnh xử lý tình huống, tránh trường hợp hi hữu như trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ