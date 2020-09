Mẹ và chồng động viên cho vợ ngủ với người yêu cũ, biết lý do ai cũng xót xa

Trước đây, tôi được nhiều người cho rằng may mắn khi lấy được người chồng thương yêu, chiều chuộng hết mực. Dù ở chung với bố mẹ chồng nhưng không hề xảy ra chuyện xích mích gì cả, ông bà luôn coi tôi như con ruột mà đối đãi. Vậy mà có một ngày, tôi không thể làm gì khác ngoài viết đơn ly hôn

Chuyện này tôi đã suy nghĩa rất nhiều từ 1 tháng trước. Đã không biết bao nhiêu lần tôi viết đơn rồi lại nuốt nước mắt xé đi vì chồng quỳ gối xin xỏ, bố mẹ khóc lóc đòi tự tử nếu chúng tôi ra tòa. Thế nhưng, càng nhẫn nhịn cố gắng thì tôi cảm thấy bản thân như đi vào ngõ cụt.

Khi mới lấy nhau, chúng tôi dự định kế hoạch 1-2 năm để phát triển sự nghiệp. Khi tôi lỡ có bầu, đúng vào thời điểm gia đình khó khăn nên chồng khuyên tôi bỏ, sau này có cũng chưa muộn. Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng tôi cũng quyết định đi phá thai khi mới được 2 tháng. Thế nhưng sau này, chúng tôi thả 2-3 năm cũng không có gì, tôi sốt ruột đi khám thì Sức Khỏe hoàn toàn bình thường.

Động viên mãi, tôi mới thuyết phục được chồng đi khám. Kết quả, anh thuộc dạng tinh trùng ít và yếu nên rất khó có con. Tôi đề cập đến việc trước đây tôi từng có bầu, bác sĩ nói đó là vô cùng may mắn mới có được. Thế nhưng lần đó, chính vợ chồng tôi đã chủ động vứt bỏ con. Qua lần ấy, tôi khóc rất nhiều. Anh cũng không ngừng xin lỗi vợ và dằn vặt bản thân. Cuối cùng, chúng tôi nói chuyện này cho ông bà 2 bên biết. Bố mẹ tôi còn đỡ, bố mẹ chồng có vẻ sốc lắm, cứ ngất lên ngất xuống.

Chúng tôi chạy chữa, thuốc thang cả năm trời cũng không ăn thua. Rồi đến một ngày, mẹ chồng kéo tôi ra nói chuyện. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy bế tắc và muốn ly hôn như bây giờ.

Bà nói: "Mẹ biết ngày xưa con có mối tình sâu đậm với người cũ. Dù con lấy chồng đã 5 năm nhưng anh ta vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ, con có thể xin anh ta một đứa con không?" Nghe xong mà tôi sốc. Bà biết điều đó không công bằng với tôi, nhưng bà luôn coi tôi như con đẻ, chỉ cần tôi có bầu dù với ai đi chăng nữa, bà vẫn coi như cháu ruột.

Đáng sợ hơn, chồng tôi cũng đồng tình với quyết định này, con ra sức khuyên nhủ vợ. Thậm chí anh còn 'nhiệt tình' giúp tôi liên hệ với người cũ, hẹn ra nhà nghỉ trước kia chúng tôi thường lui tới. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là chồng hẹn nên cũng vội vàng đến, ai ngờ mở ra lại là người yêu cũ của mình.

Biết được mọi chuyện, tôi cảm thấy hoảng sợ và ghê tởm vô cùng, vội vã chạy ra ngoài. Vừa thấy tôi, mẹ và chồng xúm xít lại hỏi thăm. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Tối hôm đó, tôi âm thầm để lại đơn ly hôn rồi ôm đồ về nhà ngoại ở. Tôi cảm thấy mình không thể sống trong một gia đình khác người như thế. Bây giờ, cả gia đình chồng không ngừng gọi điện, liên lạc, dọa sống dọa chết nếu tôi không trở về, phải làm sao đây?

