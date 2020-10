'Ngụy trang' hoàn hảo cho làn da với mẹo dùng kem che khuyết điểm ít người biết

Kem che khuyết điểm là cứu cánh quen thuộc với chị em khi make up để che lấp các nhược điểm trên da. Tuy nhiên, sử dụng sao để kem che khuyết điểm thật tự nhiên, che quầng thâm hay sẹo thật hiệu quả thì không phải ai cũng biết.



Tạo một lớp nền mịn và ẩm



Chắc hẳn nhiều chị em gặp phải tình trạng kem che khuyết điểm bị sần sùi hoặc đọng lại trên các vùng da nhăn nheo trông thật kém sang. Do đó, việc tạo một lớp nền mịn và đủ độ ẩm cho da trước khi dùng kem che khuyết điểm là vô cùng quan trọng.



Theo các chuyên gia make up hàng đầu, các cô nàng nên thoa kem nền trước tiên cho cả gương mặt để tạo một làn da đều màu và hạn chế phải sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm.



Bên cạnh đó, để giữ cho làn da mịn màng, chuyên gia make up Vincent Oquendo khuyến khích chị em nên tẩy da chết trước để da mặt láng mịn, tạo hiệu quả cho lớp make up căng bóng và tăng hiệu quả che khuyết điểm.



Cũng giống như cushion hay kem nền, kem che khuyết điểm cũng có nhiều màu khác nhau phù hợp với sắc tố da. Bạn phải lựa chọn tông màu phù hợp với da mình mới mong đem lại hiệu quả.



Cũng theo chuyên gia Vincent Oquendo, người có tông màu da ấm nên chọn các tông màu vàng hoặc cam. Người có tông màu da lạnh hơn nên chọn tông kem mang sắc thái hồng. Bạn nên lựa chọn kem che khuyết điểm sáng hơn 1 tông cho vùng da quanh mắt và che các vết thâm mụn.



Nick Barose, nghệ sĩ trang điểm của Priyanka Chopra và Rachel Weisz chia sẻ nguyên tắc vàng: “Kem che huyết điểm màu hồng đào hay màu cam sẽ giúp che đi màu xanh góc mắt và vết bầm tím. Màu xanh lá cây che mụn đỏ. Màu vàng cam giúp chỉn lại các phần da không đều màu".



Bước make up sau khi sử dụng kem che khuyết điểm cũng vô cùng quan trọng để giữ cho lớp kem được bền màu, lâu trôi. Sau bước che khuyết điểm, bạn nên sử dụng giấy thấm để loại bỏ độ bóng trên da và bắt đầu phủ phấn.



Mặt khác, bạn nên lưu ý về dạng phấn phủ dạng nén. Đặc điểm của dạng phấn này là bị bở khi tiếp xúc với hơi ẩm bên ngoài. Đặc điểm này có thể khiến lớp nền của bạn trông lem nhem và hằn rõ nếp nhăn.



Do vậy khi đã sử dụng kem che khuyết điểm thì nên ưu tiên phấn phủ dạng bột. Hạt phấn nhẹ, trong suốt và mịn với làn da mới cho hiệu quả tốt nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink