Mẹo giúp khắc phục lỗi điện thoại Android tự khởi động lại liên tục

Trong quá trình sử dụng smartphone , bạn thường xuyên gặp phải lỗi thiết bị tự động tắt đi khởi động lại liên tục, gây khó chịu cho người dùng.

Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu được nguyên nhân gây ra lỗi này là gì. Về cơ bản, nguyên nhân chủ yếu khiến cho điện thoại dùng Android liên tục bị khởi động đó có thể xuất phát từ lỗi phần mềm, lỗi phần cứng, các ứng dụng chạy ngầm ngốn RAM điện thoại hoặc do pin điện thoại đã bị chai.

Tình trạng điện thoại liên tục bị khởi động lại có thể là do lỗi xung đột phần mềm

Ngoài nguyên nhân này thì cũng có thể là do bạn đang khởi chạy quá nhiều dụng nền như Facebook, Zalo, Instagram,... những ứng dụng này xung đột gây lỗi phần cứng. Vì vậy để khắc phục tình trạng thiết bị tự khởi động liên tục trên điện thoại Samsung thì bạn có thể tham khảo áp dụng theo một số mẹo như sau:

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Người dùng điện thoại cần phải cập nhật các phiên bản mới một cách thường xuyên. Bởi bạn biết rằng những phiên bản phần mềm cũ có thể gây ra khá nhiều lỗi khi sử dụng.

Do đó theo thời gian các nhà sản xuất liên tục cho ra đời các phiên bản phần mềm mới để giúp cho người dùng có những trải nghiệm tốt hơn. Vì vậy việc thực hiện cập nhật phần mềm cho điện thoại Android thường xuyên để đảm bảo quá trình trải nghiệm được trọn vẹn hơn và khắc phục lỗi kịp thời hơn.

Gỡ những ứng dụng không cần thiết khỏi điện thoại

Việc cài đặt những ứng dụng của bên thứ 3 sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm được tốt hơn. Thế nhưng một số ứng dụng mà người dùng cài đặt trên máy đôi lúc sẽ không tương thích nên thường gây ra lỗi xung đột phần mềm. Đây cũng là nguyên nhân làm cho điện thoại Samsung của bạn tự khởi động lại liên tục. Do đó để khắc phục lỗi này, bạn nên xóa bớt những ứng dụng không thực sự cần thiết, đặc biệt là những ứng dụng nặng máy mà bạn mới tải gần đây.

Bạn có thể tự khắc phục tình trạng thiết bị liên tục khởi động lại ngay tại nhà

Trường hợp bạn không biết ứng dụng nào gây xung đột cho máy thì bạn nên thực hiện các thao tác khôi sau: Cài đặt -> Quản lý chung -> Xóa -> Khôi phục cài đặt gốc -> Đặt lại thiết bị. Đây được xem là giải pháp tốt nhất để xử lý lỗi tự khởi động lại liên tục trên máy.

Thay linh liện lới nếu lỗi quá nặng

Sau khi bạn đã thực hiện hết tất cả những phương pháp trên mà điện thoại Android của bạn vẫn bị dính lỗi này thì có thể lỗi đó đã quá nặng và khả năng cao điện thoại của bạn bị hỏng nút nguồn, pin bị phồng hay điện thoại bị dính nước và buộc bạn phải mang ra những trung tâm uy tín để kiểm tra và bảo hành. Với những dòng máy cũ bạn nên tiến hành thay linh kiện mới để giúp máy chạy mượt hơn.

Tự Sửa Điện thoại samsung galaxy tự khởi động lại

