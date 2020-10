Mẹo giúp khắc phục tình trạng iPhone không rung khi có tin nhắn đến

Hiện tượng điện thoại iPhone không rung khi có tin nhắn đến khiến nhiều người dùng cảm thấy bất tiện khi liên tục bị bỏ lỡ mất những tin nhắn quan trọng, cần trả lời gấp.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng điện thoại iPhone không rung khi có tin nhắn đến như: Do phần tiếp xúc giữa motor rung và main không đúng tiêu chuẩn, lỗi xung đột phần mềm, điện thoại bị va chạm mạnh hoặc rơi xuống nước làm ảnh hưởng đến mạch bên trong, hoặc cũng có thể do bạn vô tình để điện thoại ở chế độ không làm phiền.

Để khắc phục được tình trạng điện thoại iPhone không rung khi có tin nhắn đến, người dùng có thể thử áp dụng một vài thao tác dưới đây:

Khởi động lại thiết bị

Khởi động lại thiết bị là một phương pháp đầu tiên mà bạn nên thực hiện. Nó giúp bạn có thể loại bỏ được một số lỗi cơ bản trong điện thoại khi đang sử dụng. Bởi sau thời gian dài hoạt động nhiều ứng dụng cài đặt trên iPhone bị xung đột lẫn nhau gây ra hiện tượng này.

Có thể bạn đang bật tính năng "không làm phiền"?

Tính năng không làm phiền giúp bạn tránh được những cuộc gọi hoặc những thông báo rác, và dĩ nhiên nếu người dùng đang bật tính năng này thì bạn cũng sẽ không nhận được những thông báo khi có tin nhắn đến. Vì vậy bạn cũng nên kiểm tra xem điện thoại đã tắt chế độ này hay chưa bằng cách truy cập vào phần Cài Đặt -> Không làm phiền -> Tắt chế độ không làm phiền.

Kiểm tra cài đặt rung trên iPhone

Bạn hãy truy cập vào phần Cài đặt -> Âm thanh & cảm ứng -> Bật hai tùy chọn Rung khi đổ chuông và Rung khi im lặng. Sau đó bạn hãy chọn vào phần Nhạc chuông và chọn Rung rồi chọn kiểu rung để kiểm tra xem iPhone có bị mất rung hay không.

Kiểm tra lại các cài đặt chung trên thiết biết bị

Khôi phục cài đặt gốc

Một phương pháp khác giúp bạn khắc phục được tình trạng điện thoại iPhone không rung khi có tin nhắn đến đó là bạn hãy tiến hành khôi phục cài đặt gốc. Bạn vào mục Cài đặt -> Cài đặt chung -> Đặt lại -> Đặt lại tất cả để tiến hành khôi phục cài đặt gốc nhé.

Mang đến các trung tâm sửa chữa uy tín

Nếu đã thử hết những mẹo trên mà bạn vẫn không khắc phục được tình trạng iPhone không rung khi có tin nhắn đến thì bạn hãy nhanh chóng mang chúng đến các trung tâm sửa chữa, bảo hành uy tín để kiểm tra xem bị lỗi gì nhé.

Chúc các bạn thành công !

Sửa lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn đến

Theo Phương Hoa/SKCĐ

Người dùng iPhone thường than phiền rằng họ nhiều lần gặp phải tình trạng điện thoại không rung khi có tin nhắn đến. Vậy phải làm như thế nào để khắc phục được tình trạng trên.