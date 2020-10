Mẹo hay giúp bạn khắc phục lỗi điện thoại không tìm thấy tín hiệu từ bộ phát wifi

Bộ phát wifi có lẽ là một thiết bị gần như không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Ngoài chốn công sở, thậm chí đến các quán ăn, cafe chúng ta cũng đều hỏi "wifi chỗ mình là gì". Tuy nhiên bỗng 1 ngày nào đó, thiết bị của bạn không thể tìm được ra tín hiệu của bộ Wireless Router trong khi những người khác đều đã lướt mạng ngon lành khiến bạn cảm thấy không hiểu nguyên nhân do đâu mà thiết bị của mình lại bị vậy.

Thực chất đây là một lỗi khá phổ biến đối với người dùng smartphone. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho điện thoại của bạn không tìm được bộ phát tín hiệu wifi, có thể kể đến như: Khoảng cách ngồi khá xa so với bộ phát nên wifi không thể kết nối với thiết bị của bạn. Ngoài ra không thể không kể đến việc bộ thu wifi trong những chiếc điện thoại đời cũ chỉ có thể nhận được mức sóng ở tần số 2,4 GHz.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng smartphone không vào được wifi

Hiện nay phần lớn các bộ phát wifi đều phát sóng wifi ở tần số cao hơn - 5 GHz. Do đó nếu điện thoại của bạn là đời cũ thì rất khó để có thể tìm ra được mạng wifi mong muốn.

Lý do tiếp theo có thể kể đến đó là do quá trình sử dụng liên tục trong thời gian dài kheiens cho các chi tiết bên trọng router hoạt động kém đi dẫn tới chất lượng đường truyền không ổn định.

Ngoài ra cũng không thể không kể đến việc bạn không thể tìm thấy mạng wifi đó là do mạng này đã được ẩn đi vì một số lý do an ninh.

Vì vậy để khắc phục được vấn đề trên, trước tiên người dùng cần điều chỉnh lại tần số phát của Router xuống còn khoảng 2.4 GHz để những smartphone đời cũ có cấu hình thấp có thể tìm được sóng wifi từ bộ phát này.

Điện thoại không tìm thấy wifi là một lỗi phố khiến khá khó chịu đối với người dùng

Một cách khác bạn có thể sử dụng thêm mạng wifi thủ công trên điện thoại bằng các bước đơn giản sau: vào Cài đặt -> chọn mục Wifi -> nhấn vào dấu 3 chấm nằm dọc -> chọn Thêm mạng. Sau đó nhập tên mạng wifi mà mình muốn đăng nhập cùng 1 số tùy chọn nâng cao. Tốt nhất bạn nên nhờ người quản lý mạng wifi mà mình muốn truy cập vào để hỏi mật khẩu cũng như giao thức bảo vệ mật khẩu nhằm bổ sung vào.

Cách cuối cùng để khắc phục lỗi điện thoại không tìm thấy bộ phát wifi đó là khỏi động lại modem đang sử dụng. Phương pháp này khá là hữu ích, khi modem được khởi động lại thành công, sau khoảng vài phút lỗi này sẽ nhanh chóng được khắc phục trên điện thoại của bạn. Trường hợp xấu nhất là dù bạn đã khởi động lại nhưng router vẫn không phát được wifi, người dùng có thể kiểm tra kết nối vật lý của dây cable mạng nối với router. Đôi khi có thể do bộ phát wifi dùng lâu ngày nên dây lỏng, cable đứt hoặc router bị lỗi. Nếu bạn không giỏi khắc phục những lỗi này thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để có thể sửa được những lỗi này.

