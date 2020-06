Từ mái tóc tém cá tính, H'Hen Niê có bí quyết để tóc dài nhanh suôn mượt cực đơn giản

Từng gây sốt khi trở thành hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đăng quang với mái tóc tém cá tính. Người đẹp Ê Đê gây sốt không chỉ với công chúng trong nước mà còn ghi danh vở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Dù tóc ngắn hay dài cũng tôn lên vẻ đẹp riêng của H'Hen Niê

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, tóc ngắn đã làm nên thương hiệu nhưng hiện tại, cô muốn nuôi tóc dài nhằm thay đổi hình ảnh để không bị nhàm chán trong mắt khán giả. Mặt khác, khi diện tóc dài, nàng hậu có thể thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau.

Chỉ gội đầu bằng nước lạnh



Mùa nè nóng bức nên da đầu nhanh tích tụ bụi bẩn và mồ hôi khiến chị em phải Mùa nè nóng bức nên da đầu nhanh tích tụ bụi bẩn và mồ hôi khiến chị em phải gội đầu thường xuyên hơn. H'Hen Niê thường tự gội đầu tại nhà bằng nước lạnh vừa để sảng khoái và thư giãn đầu óc.



Nàng hậu không gội đầu bằng nước nóng vì sợ khiến mất đi độ ẩm tự nhiên, bị khô ráp và thiếu sức sống. Cách gội đầu của H'Hen Niê là xả tóc thật sạch bằng nước lạnh rồi lau khô bằng khăn bông mềm.



Dù làm sạch tóc là tốt nhưng không thể gội đầu thường xuyên sẽ khiến tóc bị khô do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, làm mất dưỡng chất tự nhiên của tóc và da đầu.



Nhiều chuyên gia chăm sóc tóc khuyến nghị chúng ta thay vì gội đầu thường xuyên, hãy rửa tóc bằng nước sạch nếu cảm thấy tóc không quá bết dính hay nặng mùi. Luôn nhớ chọn loại dầu gội và dầu xả phù hợp để tóc không bết dính.



Trước khi gội đầu, các cô gái nên dùng lược được thiết kế tốt với đường răng lược linh hoạt, nhẹ nhàng gỡ rối tóc mà không làm tóc bị đứt, gãy rụng hay thương tổn.

Chăm sóc tóc bằng nguyên liệu tự nhiên



H'Hen Niê chia sẻ: "Trước kia, tôi hay dùng bồ kết để gội đầu. Sau này vì công việc bận rộn nên tôi chủ yếu sử dụng dầu gội đầu". VÌ thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa mỹ phẩm nên nàng hậu không thể quên nâng niu mái tóc bằng loại dầu gội đặc trị, thiết kế thành phần chăm sóc tóc chuyên biệt để phục hồi tóc do ảnh hưởng của keo xịt tạo kiểu và nhiệt độ máy sấy.

Thần thái của H'Hen Niê vẫn là đỉnh cao dù thay đổi tóc dài nữ tính



Kinh nghiệm chăm sóc tóc của H'Hen Niê là massage tóc bằng dầu olive hoặc dầu dừa và ủ tóc trong khoảng 15-20 phút trước khi gội lại bằng nước sạch. Nếu có thời gian thì gội đầu bằng bồ kết sẽ giúp bạn có mái tóc dài suôn mượt đen nhánh. Nướng bồ kết đến khi ngửi thấy mùi thơm, cho vào nồi nước đun sôi, cho thêm vài nhánh sả, vỏ bưởi sẽ được thứ nước gội đầu kích thích tóc mọc nhanh, chắc khỏe tự nhiên hơn bất kỳ loại hóa chất nào.



Thời gian gần đây, H'Hen Niê xuất hiện cùng mái tóc ép thẳng nhuộm màu xanh xám phối hồng thời thượng. Tuy nhiên, nàng hậu cho biết cố không nhuộm tóc thật để tránh tóc bị hư tổn mà chỉ đội tóc giả.



Mỗi khi ra ngoài, H'Hen Niê thường đội mũ rộng vành che chắn cho tóc khỏi bị ảnh hưởng xấu từ ánh nắng mặt trời. Mũ là món phụ kiện không thể thiếu với phái đẹp vừa che chắn bảo vệ da và tóc lại còn rất thời thượng.

Mặt nạ bơ kích thích tóc mọc nhanh

