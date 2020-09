Mẹ hai con Biên Hòa làm bánh pancake từ rau củ quả dễ ợt tuyệt ngon, bánh xốp mịn không cần bột nở

Pancake vốn là loại bánh cực dễ làm, lại không cần cân đo đong đếm nguyên liệu chính xác nên rất được các mẹ ưa chuộng. Bánh được ăn kèm với trái cây, các loại sốt hay whipping cream lại càng hoàn hảo hơn.

Phancake dâu tây với dâu nghiền nhuyễn rồi trộn vào hỗn hợp bột có lòng đỏ trước. Đảo đều rồi sau đó mới trộn lòng trắng đã đánh bông vào sau

Pancake khoai lang tím ăn kèm với hạt óc chó và táo. Khoai lang tím hấp chín đem nghiền nhuyễn trộn cùng với hỗn hợp bột

Pancake chuối: Dùng lại yến mạch cán dẹt ngâm nước 10p. Chuối nghiền nhuyễn rồi trộn cả hai vào bột. Chuối có vị ngọt nên không cần dùng đường nữa. Bánh ăn kèm ít syrup Thnot và ăn kèm dâu tây

Pancake cải bó xôi: Xay cải bó xôi ra rồi chắt lấy nước và mang trộn cùng hỗn hợp bột. Bánh ăn kèm dâu sấy, dừa sấy và táo. Lớp bột trắng trên bánh chỉ để trang trí

Pancake táo: Táo băm nhỏ rồi trộn cùng bột, ăn kèm chuối và táo tươi và syrup

Pancake bột chùm ngây và yến mạch: Cho 0,5-1 muỗng cà phê bột chùm ngây để xem vị. Vì bột này cho nhiều dễ bị hăng và hơi đắng nhẹ. Bánh ăn kèm chuối rắc bột quế quả là chân ái

Một số mẹo nhỏ được chị Trang chia sẻ như sau:



- Để bánh được mềm xốp thì thay vì cho bột nở thì có thể đánh bông lòng trắng trứng. Lòng đỏ và lòng trắng tách riêng. Lòng đỏ trộn cùng bột mì, sữa, xíu đường.



- Lòng trắng đánh bông cùng nhúm muối, ít nước chanh và đường. Sau đó trộn ít một lượng lòng trắng vào hỗn hợp bột ở trên theo kiểu đảo tròn phới cho đến hết. Các chị em hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ thuật đánh bông lòng trắng trứng giống như làm bánh bông lan trên mạng.



- Ngay từ lúc trộn lòng trắng thì đã bắc chiếc chảo lên bếp cho thật nóng. Cho ít bơ hoặc dầu ăn vào chảo khi chảo đủ nóng. Sau đó dùng khăn hoặc khăn giấy sạch vừa thấm dầu vừa lau lòng chảo.



- Quá trình rán, đổ từng muỗng bột vào. Mọi người đổ nhiều lần sẽ rút ra kinh nghiệm để được bánh tròn đẹp. Thao tác đổ nhanh và thẳng mặt chảo, đổ từ tâm cho bánh chảy tròn ra.



- Chỉ nên thêm các nguyên liệu ăn kèm vào hỗn hợp bột trước khi đánh lòng trắng trứng. Vì nếu cho vào sau sẽ làm xẹp các bọt khí trong hỗn hợp khiến bánh không được xốp như mong đợi.

