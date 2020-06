Mẹo phát hiện sớm ung thư tuyến giáp cực đơn giản chỉ nhờ uống nước rồi quan sát

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm 2 thùy nối với nhau qua eo giáp trạng (hình con bướm), có chức năng tiết ra hormone giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào của tuyến này biến đổi và phát triển bất thường.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu không có dấu hiệu điển hình. Các dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến giáp bao gồm: khàn tiếng, nuốt vướng khi u chèn ép vào thực quản, khó thở khi u xâm lấn vào khí quản, đau ở cổ cổ họng...



Vì các dấu hiệu hết sức mơ hồ, bệnh thường được phát hiện tình cờ khi người bệnh cài khuy áp, đeo dây chuyền... thì tình cờ phát hiện khối u ở cổ.



Tương tự nhiều loại ung thư khác, nếu được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh ung thư tuyến giáp có tỷ lệ được chữa khỏi tới 90%.



Chia sẻ với Good Morning America, Benjamin R. Roman, bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering nói: "Sự tăng trưởng bất thường của tuyến giáp có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi soi gương và nó sẽ đặc biệt rõ ràng khi nuốt xuống".



Một báo cáo năm 2017 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy bằng hành động sờ nắn cổ, 11,6% trường hợp bệnh đã có thể phát hiện các nốt tuyến giáp.

Trang Verywellhealth hướng dẫn cách kiểm tra vùng cổ tại nhà bằng cách uống nước để phát hiện sớm ung thư tuyến giáp.

Các bước tự kiểm tra ung thư tuyến giáp tại nhà:

Bước 1. Đứng trước gương

Bước 2: Ngẩng cổ cao

Nhẹ nhàng ngẩng cổ lên cao để mở rộng phần cổ, hơi hướng cằm về phía trần nhà đảm bảo bạn có thể kéo dài tầm nhìn của cổ.

Bước 3: Nhấp một ngụm nước lọc

Bạn hãy nhấp một ngụm nước và nuốt từ từ. Động tác này sẽ khiến thanh quản của bạn phải di chuyển về phía trước, cho phép bạn quan sát rõ hơn về hình dạng của tuyến giáp, nhận ra rất nhanh được những bất thường.



Bước 4. Quan sát cổ khi bạn nuốt

Quan sát kỹ phần tuyến giáp hình con bướm nằm ở phía dưới cổ, nằm ngay phía trên xương đòn của bạn và bên dưới thanh quản.



Trong quá trình bạn nuốt xuống, hãy cố gắng nhìn thật kỹ xem có khối u hay bất cứ điểm nào lồi lên ở cổ hay không. Để kiểm tra chính xác, hãy lặp lại hành động uống nước và quan sát nhiều lần.



Nếu ở cổ xuất hiện các nốt tuyến giáp hay u cục, đó sẽ là những nốt sưng hình tròn, khi bạn nuốt những nốt này di chuyển.

Bước 5. Dùng tay cảm nhận

Bạn hãy dùng tay nhẹ nhàng chạm vào khu vực xung quanh tuyến giáp và sờ nắn xem có bất kỳ sự tăng trưởng hay khối u cục nào lồi ra.

Bước 6. Đến gặp bác sĩ



Bạn không nên quá lo lắng bởi không phải cứ có u, hạch ở tuyến giáp nghĩa là bạn bị ung thư. Nhiều trường hợp đó là các khối u lành tính. Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Radiology học thuật đã kết luận rằng chỉ có khoảng 8% các nốt tuyến giáp là ung thư.

