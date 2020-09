Mẹo sửa lỗi màn hình điện thoại bị nhiễu, không tự điều chỉnh được độ sáng

Mẹo khắc phục màn hình điện thoại bị nhiễu

Trong nhiều sự cố thường gặp, điện thoại bị nhiễu màn hình là một lỗi vô cùng khó chịu. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những kiến thức cần thiết để biết cách khắc phục những lỗi này mà thường mang ra hàng quán sửa vô cùng tốn kém. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì?

Trên thực tế, điện thoại bị nhiễu màn hình là một sự cố khiến nhiều người ức chế nhất. Khi những lỗi hư hỏng này xảy ra, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng màn hình xuất hiện nhiều đường vẫn dạng gợn sóng nhìn cực kỳ khó chịu. Khi đó nội dung hiển thị trên điện thoại sẽ bị nhòe đi và gây ra nhiều phiền phức mỗi khi trải nghiệm.

Lỗi màn hình bị nhiễu khiến nhiều người dùng khó chịu

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do xuất phát từ những hư hỏng vật lý trên máy. Phần lớn các lỗi này đều xuất phát từ sự bất cẩn của người dùng như: Từng làm rơi máy, từng để điện thoại bị va đập mạnh, điện thoại bị vật khác nặng đè lên, điện thoại bị dính nước hoặc điện thoại đã quá cũ, chất lượng màn hình không tốt nên dễ hư hỏng.

Khi gặp phải lỗi này nhiều người dùng không biết gì về công nghệ thường mang ra quán để sửa chữa. Tuy nhiên các chuyên gia công nghệ khuyên bạn trước khi mang đi sửa bạn hãy thử khắc phục tình trạng này bằng cách: Dùng tay gõ nhẹ vào màn hình nhiều lần, đây là một giải pháp tạm thời, nếu may mắn thì có thể khắc phục được tình trạng nhiễu màn hình trên điện thoại ở mức độ nhẹ, nhưng nếu lỗi quá nặng thì có thể sẽ không hiệu quả.

Hướng dẫn sửa lỗi màn hình không thể tự động điều chỉnh độ sáng

Mặc dù lỗi màn hình điện thoại không được tự động điều chỉnh sáng sẽ không quá ảnh hưởng đến việc sử dụng thiết bị. Thế nhưng đôi lúc nó lại khá quan trọng và bạn hoàn toàn có thể tự sửa lỗi này tại nhà một cách đơn giản.

Nếu trong trường hợp máy bị lỗi cảm biến thì hãy tiến hành vệ sinh chi tiết cảm biết ánh sáng để không bị cản trở. Sau khi vệ sinh xong mà vẫn chưa khắc phục được lỗi thì chỉ còn cách mang thiết bị đến các của hàng uy tín để nhờ họ sửa chữa.

Cách khắc phục tự động sáng màn hình máy Android

