Messenger vừa cập nhật tính năng gỡ tin nhắn vô thời hạn, dùng Facebook mà không biết thì quá phí

Đầu năm ngoái, mạng xã hội Facebook đã giới thiệu đến người dùng tính năng mới trên Messenger đó là 'Remove for everyone' (Gỡ tin nhắn đối với mọi người).

Ngay sau khi vừa cập nhật tính năng này đã được rất nhiều người thích thú bởi họ có thể thực hiện gỡ tin nhắn của mình khỏi cuộc hội thoại. Khi thực hiện lệnh gỡ tin nhắn thì chính bạn và những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ không thể thấy tin nhắn đó nữa.

Một số người dùng Facebook phát hiện đã có thể gỡ tin nhắn vô thời hạn thay vì chỉ bị giới hạn 10 phút như trước

Tuy nhiên tại thời điểm ấy, người dùng chỉ có thể thực hiện thao tác gỡ tin nhắn trong khoảng thời gian quy định là 10 phút tính từ lúc tin nhắn bắt đầu được gửi đi. Facebook cho biết: “Tính năng này sẽ giúp bạn thu hồi lại các tin nhắn sai chính tả, những từ ngữ không phù hợp hay những quyết định sai lầm".

Có thể thấy cải tiến mới này trên Messenger là vô cùng quan trọng và hợp lý. Nó có thể giúp chúng ta thu hồi lại những tin nhắn quan trọng, tránh bị hacker đánh cắp thông tin từ các đoạn chat, đồng thời giúp bạn có thể thu hồi lại những tin nhắn mà bạn đã nhắn nhầm hoặc xóa đi những tin nhắn mà bạn cảm thấy nó không còn phù hợp, điều này khá là hữu ích đúng không?

Người dùng Facebook có thể gỡ tin nhắn được gửi từ rất lâu trên Messenger

Thế nhưng những lệnh này chỉ có thể được thực hiện trong giới hạn 10 phút, sau 10 phút gửi tin nhắn bạn chỉ có thể gỡ tin nhắn ở phía mình, nghĩa là dù bạn không còn nhìn thấy tin nhắn đó nữa thì những người khác trong nhóm vẫn sẽ thấy nó.

Điều đặc biệt là trong một vài ngày gần đây, người dùng Facebook đã phát hiện có thể gỡ tin nhắn vô thời gian trên Messenger thay vì 10 phút như trước kia. Bạn có thể gỡ tin nhắn của mình bất cứ lúc nào. Cũng giống như lệnh gỡ trước đó, sau khi bạn gỡ tin nhắn trên khung chat cũng sẽ hiện lên dòng chữ 'You removed a message'.

Những tin nhắn được gỡ đi nếu một trong 2 người không muốn để người khác đọc được

Để thực hiện thao tác này, bạn chọn tin nhắn mà mình muốn xóa, ấn vào dấu 3 chấm. Messenger sẽ hiện ra 2 tùy chọn để bạn lựa chọn đó là 'Gỡ tin nhắn đối với mọi người' và 'Gỡ tin nhắn ở phía bạn sẽ hiện ra'. Lúc này, bạn chỉ cần chọn 'Gỡ tin nhắn đối với mọi người'.

Hiện tính năng này mới chỉ có trên Messenger phiên bản máy tính , trong khi đó ở phiên bản điện thoại chưa có tính năng này.

Một số người dùng cũng lo ngại kẻ xấu có thể lạm dụng tính năng để thực hiện hành vi xấu

Người dùng cho rằng tính năng mới của Facebook này sẽ giúp cho người dùng có cơ hội "chuộc lỗi" khi vô tình buông ra lời nói làm tổn thương ai đó. Hoặc nếu lỡ nhắn tin cho crush mà lâu quá không thấy anh ấy trả lời thì có thể tiện nay xóa luôn để tránh mất mặt nhé.

Tuy nhiên điều này cũng khiến cho nhiều người dùng cảm thấy lo lắng khi việc tin nhắn bị gỡ bất cứ thời điểm nào sẽ làm ảnh hưởng đến những "bằng chứng" trước đó, những tin nhắn xúc phạm, đe dọa, gạ gẫm, quấy rối, các giao dịch mua bán chuyển khoản qua tin nhắn có thể bị gỡ mất.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách khôi phục tin nhắn đã xoá trên messenger mới nhất

Theo Phương Hoa/SKCĐ