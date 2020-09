Messi chỉ giả vờ rời Barca để diệt Bartomeu và kế đến là Koeman?

Your browser does not support HTML5 video.

Sáng sớm đạp xe vào đường dành cho ô tô, người đàn ông ngã ngay trước đầu xe container

Đạp xe là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe nhưng thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đạp xe trên phần đường dành cho ô tô đã thế lại còn ngã ngay trước đầu xe container nữa chứ.