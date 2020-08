Messi đá cặp với Ronaldo: Juventus chính thức tuyên chiến Man City

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 17: Gấu xám khổng lồ đọ sức để tranh giành lãnh thổ

Trông có vẻ khá " béo " nhưng thực ra gấu xám sở hữu những khối cơ bắp khổng lồ và cực kỳ nhanh nhẹn với tốc độ chạy có thể đạt tới 50 km/h và khi chiến đấu chúng thường đứng trên 2 chân và tấn công bằng móng vuốt.