Messi đã nói gì với Guardiola và cuộc chuyển nhượng khỏi Barca đang diễn biến thế nào?

Người hâm mộ Barca quỳ xuống khóc lóc xin anh đừng dời câu lạc bộ - chỉ có thể là Messi

Với không ít fan Barca, ngày Messi rời Camp Nou sẽ chẳng khác nào ngày tận thế với họ và Barca. Thế nên, họ đang làm mọi cách kể cả quỳ xuống khóc lóc van xin để hy vọng siêu sao người Argentina ở lại.