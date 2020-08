Messi nghỉ tập trước trận đấu với Bayern, HLV Barca cứ tưng tửng như không

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế ô tô gây phẫn nộ khi vượt ẩu gây tai nạn cho xe máy rồi thản nhiên bỏ đi

Tình huống va chạm giữa xe máy và ô tô xảy ra trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Đoạn clip đã khiến người xem vô cùng phẫn nộ trước hành động gây tai nạn rồi bỏ chạy của tài xế ô tô.