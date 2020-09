Messi với đường chuyền “vượt khỏi khả năng giải thích của loài người”

Ở một giải đấu khởi động cho World Cup 1998, Roberto Carlos đã thực hiện một cú sút phạt gây sững sờ toàn bộ người xem. Đó là sự kiện diễn ra vào ngày 3/6/1997, khi đội tuyển Brazil của Carlos gặp đội tuyển Pháp của Fabien Barthez.



Từ cự ly khoảng 35m, hậu vệ trái người Brazil tung cú sút mu lai má đưa trái bóng vọt đi với tốc độ lên tới 135km/h. Đáng nói hơn, trái bóng đã bay theo một quỹ đạo khó hiểu đến mức mà thủ môn Barthez gần như chỉ biết đứng nhìn.



Cú sút phạt không tưởng của Roberto Carlos

Mặc dù sau này các nhà khoa học đã đưa đủ loại công thức để giải thích cho cú sút phạt của Carlos, bản thân hậu vệ đội tuyển Brazil chỉ nói ngắn gọn: “Tôi cứ nhằm vào quả bóng và vung chân hết sức”.



Ở trận giao hữu vừa diễn ra cách đây ít giờ giữa Barca và Girona, tới lượt một người Nam Mỹ khác là Lionel Messi khiến các CĐV bóng đá phát rồ bởi một đường chuyền như ảo giác.



Trong trận đấu kể trên, Messi đã đặt Francisco Trincao vào một tư thế không còn bị bất kỳ hậu vệ nào đeo bám và cầu thủ sinh năm 1999 này dễ dàng chuyền ngang cho Coutinho ghi bàn.



Trong khoảng 3 giây kể từ khi Messi bắt đầu di chuyển để đón đường chuyền từ Griezmann cho đến lúc anh chuyển trái bóng cho Trincao, cầu thủ người Argentina chỉ nhìn về hướng tạm gọi là hướng 10 giờ.



Đường chuyền kỳ ảo của Messi

Cùng thời gian kể trên, Trincao di chuyển rất nhanh phía sau lưng Messi, từ vị trí 6 giờ. Khi Trincao chạy đến vị trí 2 giờ với chặng đường lên tới hơn 40m thì cầu thủ người Argentina, mặt vẫn ở hướng 10 giờ, chuyền bóng.



Hàng thủ Girona đương nhiên là sụp đổ hoàn toàn sau đường chuyền “vượt khỏi khả năng giải thích của loài người” ấy.

Trên mạng xã hội, các fan đua nhau thể hiện sự ngỡ ngàng với pha bóng thiên tài của Messi. Tài khoản Jr. Chukwu cho rằng khả năng cảm nhận của Messi là một bí ẩn, trong khi tài khoản Pep Cardiologist thì cho rằng chỉ có người ngoài hành tinh mới làm được cái điều mà Messi vừa làm.



