Midu đăng ảnh mặc bikini ở tuổi 21, dân tình chỉ biết lóa mắt bởi vòng 1 quá đỗi bốc lửa

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Midu đã chia sẻ lại bức ảnh gợi cảm chụp ở biển năm 21 tuổi với chú thích: "10 năm trước đi biển chụp tấm hình, 10 năm sau đợi đủ tuổi mới dám up".

Hình chia sẻ của Midu khiến nhiều người phải lóa mắt khi khoe trọn vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh cùng vòng 1 căng tràn, hút mắt. Có thể thấy, từ 10 năm trước nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" đã sở hữu thân hình gợi cảm. 10 năm trôi qua, nhan sắc của cô cũng không có nhiều thay đổi.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã dành những lời khen có cánh sắc vóc của Midu. chia sẻ về việc ngại mặc gợi cảm, Midu cho biết: "Lâu lâu tôi mặc hở xíu là có người lại bảo đi bơm vá nên toàn mặc kín cho lành".

Từ trước đến nay, Midu vẫn giữ cho mình hình ảnh sạch trong lòng công chúng. Nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ tính, ít khi diện hay tạo dáng sexy trên trang cá nhân của mình.

Người đẹp tâm sự, từng e dè và lo sợ việc vẻ ngoài sẽ thay đổi theo thời gian. Chia sẻ với Zing, người đẹp cho biết: "Hồi 18 tuổi, tôi không bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 30 mình vẫn như thế này. Tôi sợ, tôi sẽ già và xấu đi. Nhưng khi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi mới nhận ra vẻ đẹp thần thái mới quan trọng. 18 tuổi đẹp kiểu khác, ngưỡng 30 tuổi lại đẹp kiểu khác".

Midu vốn nổi tiếng là một hotgirl đời đầu của giới trẻ. Midu sinh năm 1989, có tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung. Người đẹp là cựu sinh viên Đại học Kiến trúc, hiện là giảng viên tại một trường đại học.

Sau khi tan vỡ mối tình với thiếu gia Phan Thành, tới thời điểm hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa công khai bạn trai mới.

