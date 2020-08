Miễn 100% học phí học kỳ I cho học sinh tại Đà Nẵng

Ngày 18/8 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc và Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên nhận được công văn mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng về việc công khai các khoản thu và giá dịch vụ của năm học tới (2020-2021).

Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí học kỳ I cho học sinh

Do Đà Nẵng là địa phương hiện đang chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 , vốn đang có nhiều diễn biến phức tạp, nên UBND TP. Đà Nẵng đã gửi đề xuất và được HĐND thống nhất về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS và THPT trong 4 tháng đầu (tương đương với học kỳ I) của năm học 2020-2021 kéo dài từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020.

Cụ thể, theo VTV , mức hỗ trợ dành cho mỗi trẻ mầm non/ học sinh là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm 2020-2021. Đối tượng áp dụng gồm: trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập. Và trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT ngoài công lập.

Đặc biệt lưu ý, việc hỗ trợ học phí này không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau đó, từ tháng 01/2021-05/2021 (5 tháng), mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập theo Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

