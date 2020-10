Miền Bắc chuyển sang mưa rét từ tối mai 28/10

Theo thông báo của trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Vào khoảng chiều tối và đêm mai 28/10, vùng núi Bắc Bộ và các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng. Miền Bắc chuyển sang mưa rét.

Dự báo nền nhiệt sẽ giảm khá sâu, trời trở lạnh, riêng vùng núi cao trời rét đậm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối mai đến ngày 30/10 có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm mai trời chuyển lạnh. Từ 29/10, nhiệt độ dao động trong ngày vào khoảng 20-23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, không khí lạnh kết hợp rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 9 nên Vịnh Bắc Bộ ngày mai sẽ có gió mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có thể xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, từ ngày mai đến 31/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là từ nay đến khoảng 20/11, nước ta sẽ đón khoảng 4-5 đợt không khí lạnh. Nhận định đợt rét đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông năm 2020/2021 nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2020, nhiệt độ trung bình trong ngày ở mức dưới 20 độ.

Dự báo xu thế thời tiết các địa phương từ 27/10 đến 6/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 27/10 đến 6/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 28 đến 30/10 Sơn La, Hòa Bình có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 27/10 đến 6/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 28 đến 30/10 và đêm 4 đến 6/11, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 27 đến 31/10; có mưa to đến rất to; riêng đêm nay phía bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 27 đến 29/10, phía bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau mưa có xu giảm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 27 đến 29/10, phía bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29 đến 30/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 27/10 đến 6/11, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Quốc Bảo/SKCĐ