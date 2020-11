Miền Bắc oi nóng như mùa hè trước khi trở rét từ ngày 23/11

Theo thông tin dự báo thời tiết ngày 21/11, Thời tiết Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tăng nhiệt so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 28-30 độ C, trời nắng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do khu vực đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu và sẽ duy trì đến hết ngày 22/11. Dự báo từ đầu tuần tới 23/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh.



Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, từ chiều tối và đêm 22/11, khối không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc rồi lan sang các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm và sáng 23/11, các tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu có mưa. Nhiệt độ cao nhất giảm phổ biến 3-4 độ C, trời chuyển rét nhẹ.

Riêng khu vực núi cao, rét đậm và rét hại có thể xuất hiện khi nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 12 độ C. Tại Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 11-13 độ C.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định miền Bắc sẽ đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay từ hôm 23/11 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, có mưa rải rác. Vùng núi cao dao động 13-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Sau đó, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, lan sang Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong ngày 24-25/11. Đáng nói, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa cho cả hai khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.



Dự báo từ đêm 23/11, gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, biển động.

Nhận định về diễn biến thời tiết trong tháng 12, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ khoảng đầu tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh sẽ khiến khu vực giảm nhiệt nhanh, đặc biệt về đêm và sáng.

Bắc Bộ có thể đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ hạ xuống dưới 15 độ C từ khoảng nửa cuối tháng 12. Rét đậm khả năng xuất hiện nhiều vào khoảng tháng 1 và tháng 2/2021 với nguy cơ băng giá, sương muối ở các tỉnh miền núi.

Theo Hà Ly/SKCĐ