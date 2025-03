Miền Bắc nắng ráo trước khi nồm ẩm quay trở lại

Trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết trời rét về đêm và sáng sớm, ngày hửng nắng, hanh khô. Bắt đầu từ ngày 24/3, nồm ẩm sẽ quay trở lại miền Bắc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, sáng 20/3, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc trời rét, nhưng đến trưa và chiều, nắng bắt đầu xuất hiện, tạo cảm giác khô ráo. Độ ẩm trung bình trong không khí dao động từ 58-68%, mang đến tiết trời hanh khô đặc trưng.

Kiểu thời tiết này dự kiến còn kéo dài đến khoảng ngày 24/3. Sau đó, từ đêm 24 đến ngày 29/3, miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái mưa rải rác, sáng sớm có sương mù hoặc sương mù nhẹ, trong khi trưa chiều trời vẫn có nắng. Giai đoạn này, không khí lạnh suy yếu, nồm ẩm quay trở lại, khiến độ ẩm trong không khí tăng cao, gây cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Dự báo từ ngày 25 đến 28/3, nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc có Xu hướng tăng dần, mức cao nhất có thể chạm ngưỡng 30-31 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, tạo cảm giác thay đổi rõ rệt theo từng thời điểm trong ngày.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Trong hai ngày 20-21/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 36 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài trong những ngày tới.

Nồm ẩm sẽ quay lại miền Bắc trong vài ngày tới (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thời tiết ngày 20/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Đông có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng khu vực phía Đông 34-36 độ C.