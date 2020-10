Bão số 7 sẽ đổ bộ vào chiều mai, miền Bắc miền Trung đang trong tình thế thiên tai cực kỳ nguy hiểm

Vào hồi 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dưn báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "Sáng sớm ngày 14/10 bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ và trưa chiều cùng ngày sẽ ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Bão số 7 đang tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ

Đêm nay 13/10, Vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, 7 sau tăng lên cấp 8, vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12. Bão số 7 và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 14-16/10, lượng mưa có thể lên đến 400mm, trọng tâm là khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng bằng Bắc".

Theo ông Khiêm, mưa lớn sẽ khiến cho các con sông thuộc khu vực Bắc bộ dâng lũ lên mức báo động 2, báo động 3 ở một vài nơi, ngập lụt diện rộng vẫn đang diễn ra. Sạt lở đất bắt đầu xuất hiện ở khu vực miền núi. Ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ có thể lên tới 6m, bão kết hợp với triều cường sẽ gây ra những nguy cơ ngập lụt trên diện rộng ở Bắc Bộ.

Ông Vũ Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT nhấn mạnh: "Cần lưu ý nhất là bão đã xuất hiện, dự kiến sẽ đổ bộ trong ngày mai, cùng với đó miền Trung đang mưa rất lớn và ngay sau đó dự báo có thể xuất hiện cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta cuối tuần này".

Ông Vũ Xuân Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT phát biểu tại cuộc họp





Để ứng phó với tình hình thiên tai đang diễn ra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong công điện ngày 12/10 của Thủ tướng.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đang ở trên biển, đảm bảo đưa các tàu về nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Các địa phương tiếp tục đảm bảo an toàn cho người dân trên các lồng bè, chòi canh. Tiếp tục kiên cố nhà cửa, chặt tỉa cây cối để đảm bảo àn toàn. Đồng thời, các địa phương trong khu vực trũng thấp, nhà cửa không đảm bảo an toàn, công trình đang thi công dang dở cần phải di dời dân đến nơi an toàn.

Với khu vực Trung Bộ, ông Thành đề nghị các địa phương tiếp sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ thiệt hại, cung cấp các nhu yêu phẩm đầy đủ cho người dân.

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày mai

Theo Phương Hoa/SKCĐ