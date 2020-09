Miền Trung ứng phó với bão số 5: Cấm biển, cho học sinh nghỉ học và sơ tán 1.1 triệu dân khi bão về

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng ngãi Đặng Ngọc Dũng đã yêu cầu cơ quan chức năng địa phương nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra biển hoạt động trong thời gian này.

Các phương tiện vận tải hành khác trên tuyến Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại cũng sẽ phải dừng hoạt động kể từ 13h ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Dũng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, lập phương án ứng phó chi tiết bão số 5, huy động lực lượng hỗ trợ cho người dân kiên cố lại nhà cửa, hoặc sơ tán đến nơi an toàn.

Tàu đi huyện đảo Lý Sơn tạm dừng hoạt động từ 13h ngày 17/9

Các địa phương lập Ban chỉ huy tiền phương kịp thời ứng phó phù hợp với tình hình và diễn biến của bão, đảm bảo an toàn về người và của cho người dân.

Bộ đội biên phòng, ban quản lý các cảng á và Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn như dân neo đậu tàu thuyền, tránh va đập và bị đứt neo khi có gió mạnh.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công ở trên sông suối cần khẩn trương triển khai các phương án phòng chống thiên tai, dọn dẹp các vật cản để đảm bảo thoát nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, chủ động triển khai các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã có văn bản cho học sinh các khối lớp mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên nghỉ học vào ngày 18/9 để tránh bão.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các trường học đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở vật chất, điện và tài liệu quan trọng của trường. Ngoài ra các trường ở vùng trũng cũng cần chú ý đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Người dân tất bật đưa tàu bè về bến

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Zing , ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết địa phương đã yêu cầu các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học để chống bão số 5. Từ chiều 17/9, học sinh cấp tiểu học trên địa bàn sẽ được nghỉ học. Sáng 18/9, tất cả học sinh ở các cấp còn lại cũng được cho nghỉ để phòng tránh bão. TP Hội An sẽ cho học sinh nghỉ học đến ngày 21/9.

Tỉnh Quảng Trị cũng giao cho Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ 18/9 để đảm bảo an toàn cho các em, và để giáo viên có thời gian tham gia vào công tác phòng chống bão lũ tại trường học.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết: “Sở đã có công văn về các trường, cơ sở đào tạo, yêu cầu dừng hoạt động dạy học cho hơn 168.000 học sinh, sinh viên để tránh bão số 5. Đồng thời, yêu cầu các trường túc trực, cùng tổ chức phòng chống bão tại trường”.

Tại Thừa Thiên Huế, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các tàu thuyền không được ra khơi trong thời gian này, đồng thời lên kế hoạch sơ tán người dân vùng ven biển, các vùng có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất. Việc di dời người dân dự kiến sẽ hoàn thành trước 19h ngày 17/9.

Tỉnh cũng giao cho Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 18/9 để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Theo đó học sinh sẽ trở lại trường học khi có thông báo mới.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đã lên kế hoạch sơ tán người dân đến nơi an toàn khi bão đổ bộ

Cũng trong sáng nay 17/9, báo cáo tại cuộc họp ứng phó với bão số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Phạm Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều, cho biết bộ đội biên phòng đã thông báo và kiểm đếm, hướng dẫn các phương tiện cùng hàng trăm nghìn ngư dân trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Về kế hoạch sơ tán dân, ông Luận cho biết, khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh cấp 10-11, các tỉnh từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có kế hoạch sơ tán hơn 295.800 hộ dân với tổng 1.1 triệu người.

Đường đi của bão số 5