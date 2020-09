Miền Trung căng mình khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão số 5 gây ra

Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết bão số 5 làm cho 280.000 khách hàng và 2.050 trạm biến áp bị mất điện, gần 200 cột điện gãy đổ. Sau bão, công ty điện lực này cũng đã huy động hàng trăm nhân lực và các phương tiện cơ giới khắc phục sự cố lưới điện. Đến 14h cùng ngày, ngành điện lực đã khôi phục được điện cho thêm 30.000 khách hàng có điện. Dự kiến đến 19h tối nay sẽ khôi phụ điện thêm cho 100.000 khách hàng.

Nước lũ ngập tại nhiều nhà dân

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 làm cho thành phố Huế hiện có 7 người bị thương, 816 ngôi nhà bị tốc mái, 19 ô tô, xe máy hư hỏng nghiêm trọng do cây đổ đè vào, hơn 250 cây xanh lâu năm bị gãy đổ làm ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Đặng Thái Thân,...

Lực lượng chức năng “lao” ra giữa dòng nước lũ cứu nạn nhân

Sau khi cơn bão đi qua, Công an thành phố Huế đã huy động tổng lực các cơ quan ban ngành nhanh chóng dọn dẹp lại cây đổ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tính đến trưa ngày hôm nay 18/9, cơ bản trên các tuyến đường của địa bàn đã được dọn dẹp thông thoáng.

Huế là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ

Trước khi bão số 5 đổ bộ Công an thành phố Huế đã cùng các ban ngành có liên quan di dời hơn 2000 người đến nơi an toàn. Còn tại huyện Phong Điền có 15 trụ sở, trường học và hơn 2700 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm ha cây công nghiệp các loại bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân. Bão số 5 cũng khiến cho 1 người chết và 15 người bị thương.

Quảng Nam bị lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng

Chiều tối hôm nay 18/9, Ông Lê Hoàng Linh - Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 9 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.

Cụ thể sáng ngày 18/9, vào khoảng 9h nước sông A Vương từ thượng nguồn đổ về rất lớn và lên nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu và nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Sau khi nắm được thông tin này, UBND huyên đã cử các lực lượng có liên quan đến để giải cứu thành công 9 người dân. “Hiện 9 người dân đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn. Trong đó, có một bà cụ do nhiễm lạnh nên chúng tôi đã đến Trung tâm Y tế để chăm sóc” - ông Linh nói thêm.

Nước lũ ngập sâu ở nhiều khu vực

Tại huyện Tây Giang hiện nay có khoảng 100 điểm lớn sạt lở lớn khiến các tuyến đường giao thông quan trọng bị cô lập và ách tắc hoàn toàn.

Bên cạnh đó các công trình thủy lợi đều bị sạt lở, bồi lấp, hơn 100 ha lúa nước bì ngập úng, 10,5 ha trồng cây lâm nghiệp bị sạt lở, vùi dập. Mưa lũ nghiêm trọng cũng cuốn trôi gần 30 con gia súc của địa phương. Hiện chính quyền đã triển khai sơ tán, đưa người dân đến nơi an toàn.

Sạt lở đất gây ảnh hưởng đến giao thông

Do ảnh hưởng của bão số 5, mực nước ở các sông suối trên địa bàn cũng lên rất nhanh. 30 nhà dân tại thôn Tà Vạt, thôn Trao và thôn Aduông thị trấn Prao đã bị ngập, các tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Za Hung, quốc lộ 14G tại xã Sông Kôn bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn nối từ đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14G cũng bị hư hỏng.

Tình hình bão số 5 khi đổ bộ bào miền Trung





Theo Phương Hoa/SKCĐ