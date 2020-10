Miền Trung ghi nhận thêm 3 trường hợp chết và mất tích, trong đó có 1 học sinh đuối nước thương tâm

Chiều ngày 10/10, ông Lê Bá Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xác nhận thông tin trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em H.B.L. sinh năm 2006, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Theo thông tin được biết, sáng ngày 10/10, em L. dùng một chiếc phao tự chế để nghịch nước, tuy nhiên do nước lên cao, dòng xoáy lớn khiến chiếc phao của em bị lật. Em L. lạc giữa dòng nước sâu và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng để tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, thi thể em L. được tìm thấy ở khu vực gần nhà.

Nhiều nơi miền Trung vẫn bị ngập lụt do mưa lũ

Ông Hùng cho biết: "Hiện tại trên địa bàn thị trấn Lao Bảo nước đã bắt đầu rút, lực lượng chức năng đang hỗ trợ cùng với người dân tiến hành lau dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ để lại".

Cũng trong ngày hôm qua, tại Quảng Bình người dân đã phát hiện thi thể của một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ngay khi chăn bò.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1973, trú tại thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Mưa lũ những ngày qua khiến cho hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn huyện Hướng Hóa bị ngập

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/10, trong lúc đi chăn bò, ông Quang không may bị dòng nước lũ cuốn trôi và mất tích. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Quang cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1km.

Trước đó vào ngày 9/10, bà Hồ Thị Liêu sinh năm 1973, người dân tộc Chứt, ngụ bản Tà Rà, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối đến nay vẫn chưa tìm thấy.

