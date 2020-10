Miền Trung oằn mình chống bão ghi nhận 13 người chết do mưa lũ, thiệt hại về tài sản không kể xiết

Trận mưa lũ lịch sử đang nhấn chìm miền Trung trong biển nước. Bên cạnh những thiệt hại vô số về tài sản, đáng buồn thay số người dân bị thiệt mạng do mưa lũ cũng tăng cao. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 10/10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 5 người chết, 8 người mất tích, trong đó Quảng Trị có 2 người chết, 6 người mất tích.

Nước lũ cũng đã làm gần 33.400 ngôi nhà bị ngập. Nhiều điểm giao thông trên quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam.

Mưa lũ ngập lịch sử tại miền Trung

Về tàu thuyền, hiện có 6 sự cố tàu vận tải ở Quảng Trị, trong đó có ba tàu bị chìm. Cụ thể, tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt. Trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người đang mất tích. Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt, gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 4 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn.

Tình trạng ngập lụt diễn ra rất phức tạp đặc biệt là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,... Các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam hiện đã thực hiện di dời trên 8.000 hộ dân với trên 26.400 người đến nơi an toàn, trong đó, Quảng Trị di dời gần 15.700 hộ, Thừa Thiên-Huế gần 8.200 người, Quảng Bình trên 900 người…

Mưa lũ ngập lịch sử tại miền Trung

Trong đó, nặng nhất là là Quảng Trị gần 70 xã bị ngập 1-2 mét, ở các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ; TP Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, thị xã Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng.Thừa Thiên-Huế cũng bị ngập tới 51 xã, ở các huyện Phong Điền, Thành phố Huế, Phú Vang, Quảng Điền và Hương Trà với mức độ ngập 0,3-2 mét. Tại Quảng Bình, có 28 xã thuộc 6 huyện bị ngập là Minh Hoá, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Tuyên Hoá, Ba Đồn, Bố Trạch, ngập 0,3-2 mét, có nơi ngập sâu đến 3 mét.

Trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn ra phức tạp, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch, hướng dẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó cũng là một biện pháp cần được thực hiện hết sức khẩn trương, đặc biệt đối với các khu vực thấp trũng đang bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thiệt hại về tài sản không kể xiết

Cùng đó, tiếp tục thực hiện cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên các tàu Vietship 01 bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực ngập sâu, chảy xiết; giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn theo quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình vận hành hồ đập.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ