Hội An ngập lụt, Quảng Nam sạt lở đất, con số thương vong do mưa lũ ở miền Trung ngày càng tăng lên

Phố cổ Hội An chìm trong biển nước

Mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường tại Hội An bị ngập sâu. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến nước sông Hoài dân cao và tràn vào một số tuyến đường trong phố cổ.

Trước tình hình này, Hội An đã lên phương án di dời người dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương và người dân cần chủ động trong việc triển khai các phương án phòng chống lũ.

Hiện nước sông Hoài ở Hội An đang tiếp tục lên nhanh, dự báo chiều 8/10 ở mực nước sẽ dâng cao 1.6m và tiếp tục có những diễn biến khó lường khác.

Thành phố Hội An có chỉ đạo yêu cầu các ghe thuyền, ca nô không được đi lại trên sông, trừ những trường hợp làm nhiệm vụ.

Tình hình mưa lũ diên biến phức tạp tại miền Trung

Ông Hùng cho biết, hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang thông báo xả luc từ 200-400m3/s khi mực nước lòng hồ đã tăng từ 145m lên 151m.

Trao đổi với PV báo Zing , ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng cho biết, địa phương này đã cho dừng hoạt động tham quan du lịch trên phố đi bộ và phố cổ.

Quảng Nam sơ tán 25 hộ dân vì núi lở

Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lần này là tỉnh Quảng Nam. Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, phá hủy nhiều tuyến đường liên xã và gây ra hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện vùng cao Ba Tơ, Quảng Ngãi

Mưa lũ gây xạt lở các tuyến đường lớn tại Quảng Nam

Zingnews dẫn lại lời của bà Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xã Ba Giang, cho biết núi lở do mưa lớn đã cuốn theo nhiều bùn đất tràn xuống nhà dân. Hai điểm sạt lở nghiêm trọng là thôn Nước Lô và Gò Khôn thuộc xã Ba Giang, uy hiếp 25 hộ dân sinh sống bên dưới. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm khẩn cấp sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập sâu ở nhiều đoạn đường từ trung tâm huyện Ba Tơ về các xã lân cận. Một số tuyến đường bị ngập nặng, xói lở đất, nhiều khu dân cư bị cô lập. Hàng trăm học sinh đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, tại các huyện thị xã thành phố ven biển đã chủ động cấm tàu thuyền ra khơi trong thời gian này. Đối với những tàu thuyền đang ở trên biển cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra.

Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết trong 24h qua, khu vực Quảng Ngãi có lượng mưa cao trong khoảng từ 250-450mm, có nơi trên 450mm. Các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ lên tới mức BDD2, BĐ3.

Nhiều người tử vong, mất tích do mưa lớn ở miền Trung

Sáng ngày 8/10, ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết ở địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lợi, 53 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc. Chiều qua, do mưa lớn khiến nhà ông Lợi bị cúp điện, ông đi kiểm tra đường dây thì điện bất ngờ có trở lại khiến ông bị điện giật tử vong.

Cũng trong ngày hôm qua, tại Quảng Trị ghi nhân 2 trường hợp bị mất tích do nước lũ cuốn trôi khi đang chèo thuyền qua con suối gần khu vực thủy điện Rào Quán để về nhà. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) và anh Lê Quang Hùng (28 tuổi, cùng trú xã Hướng Tân). Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Mưa lớn dữ dội sẽ gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ