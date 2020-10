Miền Trung vẫn ngập tứ bề, Thủy Tiên tiếp tục dời lịch về nhà, ở lại cứu trợ bà con ở vùng bị cô lập

Mới đây Thủy Tiên đã đăng tải một bài đăng trên trang cá nhân cập nhật về lịch trình của cô và đoàn hỗ trợ tại miền Trung. Cụ thể hôm nay (18/10), Thủy Tiên cùng đoàn từ thiện sẽ về TP HCM vì lịch làm việc. Tuy nhiên đêm qua, khu vực Quảng Trị ngập nặng cục bộ khiến đội cứu trợ quyết định ở lại thêm vài ngày.

Bài đăng trên trang cá nhân của Thủy Tiên

Chia sẻ về kế hoạch từ thiện của mình trong những ngày tới, bà xã Công Vinh cho biết hiện tại vẫn còn một số người chưa ra khỏi vùng ngập và số lượng các vùng bị cô lập ngày càng tăng lên. Vì vậy, cô và các thành viên trong đoàn sẽ tìm cách phụ đưa cụ già, trẻ nhỏ ra trước. “Còn một số người đã được cứu ra thì do nước rút gấp, họ chỉ đi ra tay không trong đêm thôi, không kịp mang theo đồ đạc gì. Tụi mình sẽ ra hỗ trợ thực phẩm và một ít kinh phí cho họ vì ngập vậy đồ nhà cuốn trôi hoặc hư hết, họ cũng sẽ có ít kinh phí để sử dụng mua lại đồ đạc sau khi nước rút. Giờ nhóm đang đi gom hàng và chuẩn bị thuyền tiếp để đi ra đó. Vùng nào cần thì nhắn tin trên bình luận để mình xem tiện đường sẽ ghé hay không nha, lưu ý lần này là hỗ trợ cho những nơi ngập đêm qua lũ lên bất ngờ”.

Ngoài ra, bà xã Công Vinh cũng chia sẻ thêm về việc sẽ quay trở lại đợt hai sau khi hoàn thành xong việc cá nhân và thực hiện kế hoạch tiếp tế trên diện rộng nhằm cố gắng để không bỏ sót hộ gia đình nào. Cô hy vọng mọi người nếu không thực sự cần thiết có thể nhường cho những trường hợp khẩn cấp hơn.

Hình ảnh Thủy Tiên tại tâm lũ miền Trung





Hết lòng với công tác từ thiện những ngày qua, Thủy Tiên đùa, cô không dám nghe điện thoại của chồng vì “nghe là bị chửi”. Trước đó, cô định về để ông xã bớt lo nhưng bị hủy chuyến bay do mưa bão. Lần gần nhất, cô và cả đoàn định về nhưng kế hoạch vẫn bị hủy vào phút chót.

Do ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ , các tỉnh miền Trung nước ta đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đã có mưa to đến rất to gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại địa phương. Theo bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết thì "trong 11 ngày có 3 đợt lũ chồng lũ. Chỉ thời gian ngắn như vậy mà trên địa bàn 5 tỉnh miền Trung, ở vùng biển và đồng bằng tất cả đầy ắp nước". Đặc biệt tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu đến mức “toàn tuyến không có chỗ nào không ngập”, cả 101 xã đều ngập sâu nhiều nơi bị cô lập.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ