Miệng sưng vù, lở loét vì tự nặn mụn nhọt tại nhà, nhập viện mới biết bị tiểu đường

Đó là trường hợp của ông Đ.T.Q.D. (50 tuổi, ngụ Q. Bình Tân TP.HCM) được đưa tới Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong tình trạng sốt cao, mặt bên phải sưng phù, vùng miệng sưng tấy, mưng mủ, lở loét, đau nhức nhiều, không ăn được.

Bệnh nhân cho biết trước khi nhập viện vài ngày, ông có một cái nhọt nhỏ ở khóe miệng. Do khó chịu nên ông hay sờ nắn, bóp... Vài ngày sau, chỗ mọc nhọt sưng to lên, có mủ, loét kèm sốt cao gia đình mới hốt hoảng đưa ông nhập viện.

Người đàn ông bị nhiễm trùng sau khi nặn mụn mới biết mình bị đái tháo đường tuýp 2

Theo BS.CK2 Nguyễn Vũ Hoàng - Phó trưởng khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, đây là một trường hợp bị nhọt diễn tiến nặng lên gây ra viêm mô tế bào trên nền bệnh đái tháo đường.

Đáng nói bệnh nhân không biết bản thân bị đái tháo đường type 2. Chính tình trạng đái tháo đường không được kiểm soát đã khiến cho nhọt diễn tiến nặng, khi bệnh nhân bóp nặn đã gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo cho những ai có thói quen tùy tiện nặn mụn nhọt, đặc biệt ở vùng mặt. Khi tự nặn bóp, bàn tay không đảm bảo vệ sinh rất dễ dẫn tới nhiễm trùng, lở loét.

Cũng theo BS Vũ Hoàng, người bị bệnh suy giảm miễn dịch đi kèm như đái tháo đường, suy thận, ung thư … thì rất dễ bị viêm mô tế bào. Khi có vết thương hở nếu không được kiểm soát tốt dễ bị nhiễm trùng máu, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ hướng dẫn cách xử trí mụn nhọt an toàn tại nhà tốt nhất là chườm ấm. Dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm có nhiệt độ vừa phải rồi chườm lên vùng bị nhọt 10-15 phút mỗi lần, ngày 3-4 lần cho đến khi nhọt vỡ và tháo mủ.



Dùng dung dịch sát trùng rửa sạch vết mụn rồi băng lại để tránh vi trùng xâm nhập và lây lan ra xung quanh.

Để phòng tránh mụn, nhọt cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa bằng các dung dịch hay xà bông diệt trùng, hạn chế cào gãi, sờ mó, nắn, bóp mụn nhọt.

Khi nhọt có kích thước to, nhiều nhọt xuất hiện cùng lúc, nhọt ở vị trí nguy hiểm như vùng mặt, nhọt gây đau nhức nhiều, nhọt kéo dài trên hai tuần mà không lành, nhọt đi kèm với sốt, hay khi bạn có cơ địa suy giảm sức đề kháng như bị bệnh đái tháo đường, suy thận, ung thư, béo phì… hoặc đang dùng các thuốc gây ức chế miễn dịch như corticosteroid hệ thống, thuốc hóa trị ung thư, thuốc sinh học… nên đến bác sĩ để được khám ngay, điều trị ngay.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cách xử lý an toàn khi bị mụn nhọt

Hà Ly (t/h)