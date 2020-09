Miley Cyrus diện đầm của NTK Công Trí quẩy tung sân khấu, fan Việt tự hào chia sẻ rầm rộ

NTK Công Trí chia sẻ rằng không khó để nói sáng tạo này của anh được đo ni đóng giày cho Miley Cyrus – nữ ca sĩ đang theo đuổi hình tượng phụ nữ trưởng thành, quyến rũ pha một chút nổi loạn. Mẫu đầm được thiết kế bằng chất liệu lưới pha nhiều mảng sequin lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng bóng bẩy, disco theo đúng tinh thần nghệ thuật của MV. Các mảng sequin được xếp ngẫu hứng trên nền vải trong suốt gợi liên tưởng đến một lớp da động vật, mạnh mẽ và đầy tính ngẫu hứng.

Chuyện các siêu sao quốc tế tìm đến Công Trí ắt chẳng có gì lạ. Anh đã từng cộng tác với Katy Perry, Rita Ora, Nicole Richie, Dakota Johnson, Heidi Klum... nhưng một tên tuổi với những bản hit hay phong cách thời trang chấn động toàn cầu như Miley Cyrus có lẽ là lần đầu.

Sau 20 năm, NTK Công Trí là người hiếm hoi đã chạm đến ước mơ "vươn ra thế giới" của một thương hiệu thời trang Việt - khi nhiều siêu sao quốc tế xuất hiện ở lễ trao giải Oscar, Emmy hay thảm đỏ của nhiều buổi ra mắt phim bom tấn, các sự kiện văn hóa, giải trí… đã mặc những bộ cánh mang thương hiệu Công Trí. Không chỉ được sao Âu Mỹ tin tưởng, NTK Công Trí còn vinh dự được cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama chọn bộ suit lụa "cộp mác" Công Trí để tham dự sự kiện Elizabeth Dole Foundation.

