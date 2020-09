Miley Cyrus quay lại thời kì độc thân nổi loạn, diện đồ xuyên thấu cả nghìn đô khiến fan "nhức mắt"

Nữ ca sĩ Miley Cyrus đã chính thức tạm biệt những mối tình xung quanh mình và quay về thời kì độc thân nổi loạn. Gần đây Miley liên tục xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh gợi cảm sexy hết mức khiến khán giả không khỏi nhớ về một Miley của những năm 2013 - 2014 thời kỳ "We can't stop".

Miley tái xuất cực táo bạo tại Liên hoan Radio iHeart 2020

Chủ nhân bản hit “Midnight Sun” mới đây đã tham dự Liên hoan Radio iHeart 2020 trong bộ đồ catsuit tuyệt đẹp từ bộ sưu tập mùa thu / đông 2020 của nhà thiết kế Mugler. Trang phục táo bạo này là có sự kết hợp với đôi giày cao gót Christian Louboutin nạm pha lê có giá lên tới $1,495 USD và hàng tấn trang sức của thương hiệu nổi tiếng Loree Rodkin.

Bộ trang phục "hở bạo" của Miley

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Miley đã thành công chinh phục kiểu tóc Mullet hiện đại với màu son đỏ đậm và phấn mắt màu xanh lam cho đến lông mày của cô ấy. Không hề quá khi gọi Miley Cyrus là nữ hoàng tóc Mullet vì cô là người duy nhất có thể khiến kiểu tóc này trở nên thật xinh đẹp và sang chảnh. Hóa ra bố của Miley - Billy Ray - chinh là người đã phát minh ra kiểu đầu này, nên Miley để tóc này đẹp tuyệt vời là điều dễ hiểu.

Miley không chỉ trình diễn bản hit mới nhất của mình mà còn tái hiện màn hợp tác của mình với Mark Ronson "Nothing Breaks Like a Heart" cũng như hit đình đám khi vừa thoát khỏi hình ảnh công chúa Disney "Who Owns My Heart" trong album "Can't Be Tamed", đánh dấu màn trình diễn đầu tiên của cô cho ca khúc này sau 10 năm. Cô ấy thậm chí còn cover ca khúc "Heart of Glass" của Blondie.

Miley trình diễn cả loạt hit từ xưa tới nay

Đầu tháng này, Miley đã gây choáng khi xuất hiện trong chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” với chiếc váy cắt may đính sequin của nhà thiết kế tới từ Việt Nam - Công Trí - và vào tháng 8, cô đã tái hiện lại video ca nhạc “Wrecking Ball” mang tính biểu tượng của mình trong bộ trang phục hai mảnh bằng dây xích của Michael Schmidt Studios tại VMAs 2020.

Bộ trang phục gây sốt của Miley tới từ NTK Công Trí

Mới đây, Radio Disney đã thêm ca khúc "Midnight Sky" vào danh sách được phát trên đài, và chỉ trong vài ngày "Midnight Sky" đã vọt thẳng lên thành ca khúc được yêu cầu nhiều nhất.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ