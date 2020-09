Miley Cyrus than thở về vụ ly hôn trên podcast trong khi Liam Hemsworth đang hạnh phúc bên tình mới

Vào thứ Tư, ngày 2 tháng 9, cựu Ngôi Sao 27 tuổi của Disney đã ngồi xuống trò chuyện chân thực vfa thẳng thắn trên kênh podcast mang tên “Joe Rogan Experience”. Chia sẻ một cách cởi mở về quá khứ sử dụng ma túy trong suốt sự nghiệp của mình, nữ ca sĩ "Slide Away" không gặp khó khăn gì khi thảo luận về những hậu quả mà việc nghiện ngập ảnh hưởng đến gia đình cô - và hứa rằng cô sẽ không cố rao giảng về việc cai nghiện và cố trở nên tỉnh táo của chính mình.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong chương trình podcast và chia sẻ về cuộc sống của mình sau ly hôn.

Nữ ca sĩ "Wrecking Ball" đã luôn đối diện với truyền thông một cách rất thẳng thắn, đặc biệt là kể từ khi cô kết thúc cuộc hôn nhân với Liam Hemsworth vào năm 2019. Cặp đôi của bộ phim "The Last Song" lặng lẽ kết hôn vào tháng 12 năm 2018 sau gần một thập kỷ hẹn hò rồi lại chia tay. Đáng tiếc chỉ chưa đầy tám tháng sau đó, cả hai lại tiếp tục đường ai nấy đi. Cuộc ly hôn của họ đã được hoàn tất vào tháng Một.

Cả hai về một nhà chưa được bao lâu đã chia đôi ngả.

Chia sẻ trên sóng podcast, Miley Cyrus tâm sự: "Gần đây tôi đã trải qua một cuộc ly hôn công khai mà điều này thật sự rất buồn,” Cyrus giải thích vào hôm thứ Ba. “Điều tồi tệ về nó không phải là việc tôi và người mà tôi yêu quý nhận ra rằng chúng tôi không còn yêu nhau như trước đây nữa. Không sao, tôi có thể chấp nhận điều đó. Tôi không thể chấp nhận việc trở thành một người ác độc và coi nhẹ tình cảm trong câu chuyện của công chúng."

Cặp đôi bên nhau ngót nghét 10 năm và từng là cặp đôi vàng của Hollywood.

Ngay cả khi đã trải qua thời thơ ấu với tư cách là một ngôi sao toàn cầu, nữ ca sĩ vẫn gây bất ngờ vì cách mà đời tư của cô bị bóc mẽ trên báo chí. Ngay sau khi chia tay Hemsworth, Miley đã có thời gian tán tỉnh Kaitlynn Carter và sau đó chuyển sang cặp kè với Cody Simpson, người mà cô chia tay vào tháng 8. Về phần mình, Hemsworth đã hẹn hò với người mẫu Gabriella Brooks từ cuối năm 2019.

Miley luôn bị lên án bởi xung quanh cô luôn có nhiều "vệ tinh".

Nếu như búa rìu của dư luận chỉ đổ dồn về Miley Cyrus thì chàng tài tử người Úc Liam Hemsworth lại thoải mái lạ kỳ. Hiện nam diễn viên cũng đã tay trong tay cùng tình mới nhưng không hề nhận về sự chỉ trích nặng nề như cách mà Miley Cyrus đã và đang phải chịu đựng.

Liam gặp tình mới vào hồi tháng 12 năm 2019, khi ấy cuộc hôn nhân với Miley Cyrus đã đổ bể và chàng diễn viên sẵn sàng để vượt qua mọi chuyện. “Anh ấy cảm thấy như một tổ ấm khi ở Gabriella hơn là với Miley và cảm thấy như thể anh ấy có thể là chính mình mà không có bất kỳ lo lắng nào,” một người quen của Liam cho biết. “Gabriella đã giúp Liam tăng cường sự tự tin và đóng một vai trò đáng khích lệ trong cuộc sống của anh ấy sau khi chia tay với Miley. Họ rất hạnh phúc bên nhau và điều đó thật thoải mái và dễ dàng."

Tình mới của Liam Hemsworth là một người mẫu 30 tuổi.

Gabriella - người mẫu 30 tuổi - cũng đã phát ngôn rằng cô không quan tâm tới quá khứ của Liam và Miley vì đó là cuộc sống của anh trước khi gặp cô và ai cũng đã từng trải qua những đổ vỡ. Mối quan hệ của cặp đôi này cũng đã nhận được sự đồng tình từ gia đình ngôi sao của bộ phim "Hunger Games": "Gia đình của Liam nghĩ rằng Gabriella và Liam là hai mảnh ghép tuyệt vời dành cho nhau", một người quen chia sẻ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ