Mina (AOA) rạng ngời tái xuất showbiz Hàn trong bộ ảnh tạp chí mới và thừa nhận đang điều trị tâm lý

Trong tháng 7 và tháng 8, Kwon Mina, người hiện đang hoạt động với tư cách là một nữ diễn viên, đã lên tiếng vô số lần về những vấn đề mà cô ấy phải đối mặt trong thời gian là thành viên của nhóm nhạc nữ AOA , bao gồm cả những tranh cãi xung quanh các thành viên cũ như Jimin - người đã bắt nạt nữ diễn viên.

Gần đây nhất Mina đã từng cố gắng tự tử bằng việc cứa cổ tay nhưng bất thành và đã được người quản lý đưa tới Bệnh viện kịp thời. Mina cũng đã lên án tổ cáo công ty quản lý và các thành viên cũ vì những hành động xấu xa trong quá khứ và vô tâm ở hiện tại. Sau khi được điều trị, Mina đã không xuất hiện một thời gian cho tới dự án này.

Hình ảnh trong vụ tự tử bất thành của Mina.

Trong cuộc phỏng vấn, Mina tiết lộ rằng mình hiện đang được điều trị và trị liệu cũng như dần hồi phục. Cô ấy cũng đang cố gắng hết sức để ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn và khi dành thời gian ở một mình, cô ấy sẽ cố làm mình bận rộn với những sở thích mới. Gần đây, nữ diễn viên đã bắt đầu làm mỹ phẩm cho riêng mình và thỉnh thoảng cô ấy cũng rất thích vẽ.

Mina hiền dịu, xinh đẹp trong buổi chụp hình cho tạp chí.

Khi được hỏi ai là hình mẫu mà nữ diễn viên hướng tới, Mina đã chọn nữ diễn viên Lee Jung Hyun và chia sẻ rằng việc xem màn trình diễn của Lee Jung Hyun cho “WA” đã khuyến khích cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành người nổi tiếng. Mina tuyên bố rằng chính sự tồn tại của Lee Jung Hyun đã đưa cô ấy tới con đường này trong cuộc đời.

Chia sẻ về khoảng thời gian gắn bó nhiều năm với AOA, Mina tiết lộ rằng đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô và nhóm nhạc này đã cho cô cơ hội ra mắt công chúng, tiến gần hơn tới con đường trở thành người của công chúng. Mina tâm sự cô được mặc những bộ quần áo lộng lẫy và trang điểm xinh đẹp như giấc mơ trở thành một người nổi tiếng như cô ấy đã từng mong ước. Đây thực sự là 8 năm không thể nào quên đối với cô.

Thần thái Mina đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.

Cuối cùng, Mina cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô ấy và nói rằng đừng lo lắng cho cô ấy vì cô ấy sẽ cố gắng sống tốt và tích cực hơn. Mặc dù Mina vẫn đang cố gắng giải quyết những vấn đề mà cô ấy đã phải đối mặt trong quá khứ, nhưng cô vẫn mong muốn có thể trở lại với công chúng như một người có tâm hồn cứng rắn hơn.

Lâu lắm fan mới được thấy lại nụ cười thiên thần của Mina.

Bài phỏng vấn đầy đủ sẽ được đăng trên tạp chí Women’s Sense số tháng 9. Trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục ủng hộ Kwon Mina khi cô ấy theo đuổi ước mơ của mình.

