Biến căng: Minh Hằng bỗng nhiên bị tố giật chồng, đào mỏ và đe dọa bằng thư nặc danh

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục phát hiện ra những chi tiết hé lộ về bạn trai tin đồn của Minh Hằng. Thế nhưng đến thời điểm này, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" vẫn chưa hề lên tiếng.

Gần 1 năm trước, nữ ca sĩ từng gây xôn xao dư luận khi bất ngờ khoe chiếc nhẫn kim cương khủng được đeo ở vị trí đặc biệt.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng lại một lần nữa xôn xao trước chia sẻ của Minh Hằng trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải bức thư nặc danh mà cô vừa nhận được. Theo nội dung bức thư, người này lên án Minh Hằng là người thứ 3, kẻ "đào mỏ" và thậm chí còn đe dọa sẽ không để yên nếu cô không dừng hành động này lại.

Bức thư có nội dung đầy đủ như sau: "Chắc em không biết chị là ai, nhưng chị thì biết em quá rõ! Trước khi bước vào mối quan hệ với chồng chị, chắc em chưa tìm hiểu về con người chị phải không? Nhưng em cẩn thận, cái mỏ vàng này không dễ đào đâu em. Chị vẫn còn đây mà em.

Bài đăng của nữ ca sĩ.

Em muốn trèo cao thì cũng phải biết người biết ta chứ, em tính toán nhiều như vậy thì có tính toán luôn hậu quả cho mình không? Đừng để chị điên lên! Nếu tiếc những gì mình đã gây dựng thì dừng lại ngay nha em! Chào em!".

Bức thư này khiến nữ ca sĩ không khỏi bàng hoàng. Cô chia sẻ lại lên trang cá nhân với tâm trạng vô cùng hoang mang: "Cái gì vậy trời, việc làm không hết. Em đang căng lên cho ngày mai, đâu cái thư nặc danh từ trên trời rơi xuống choáng váng mặt mày vậy".

Chính hành động của Minh Hằng đã ngầm phủ nhận lời tố cáo đào mỏ, giật chồng.

Chính hành động của Minh Hằng đã ngầm phủ nhận lời tố cáo đào mỏ, giật chồng như bức thư nặc danh đã nêu. Cư dân mạng cũng không khỏi bất ngờ về bức thư, không ít người hài hước cho rằng có thể chủ nhân của bức thư đã gửi nhầm địa chỉ và lên tiếng bênh vực Minh Hằng.

Your browser does not support HTML5 video.

KẺ SĂN TIN | Minh Hang's Web Drama 2020 | Teaser 2