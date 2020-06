Đón sinh nhật tuổi 33, Minh Hằng `đốt mắt` fan bằng bộ ảnh bán nude táo bạo khoe body chuẩn đét

Minh Hằng là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc trẻ trung và thân hình cực chuẩn. Do đó, nữ ca sĩ luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình để khoe triệt để nhan sắc và tạo sự chú ý với người hâm mộ.

Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 33 (ngày 22/6), Minh Hằng đã khiến người xem choáng ngợp khi tung ra bộ ảnh nude vô cùng nóng bỏng và táo bạo, khoe trọn được cong gợi cảm và vòng 1 săn chắc, quyến rũ.

Chia sẻ trên mạng, nữ ca sĩ viết: "Tôi muốn giữ nét thanh xuân khi sắp bước sang tuổi trung niên".

Từ những bức ảnh được chia sẻ có thể thấy, Minh Hằng biến hóa đủ phong cách, từ kín đáo sang chảnh cho đến gợi cảm, táo bạo. Và đương nhiên, mọi phong cách đều được cô nàng thể hiện vô cùng xuất sắc. Không những thế, người xem còn bị hút mắt nhờ vóc dáng nuột nà cùng thần thái đỉnh cao của nữ ca sĩ.

Dù là ảnh bán nude, Minh Hằng vẫn được khen ngợi nhờ cách khoe dáng gợi cảm nhưng không hề gây phản cảm hay dung tục. Trong loạt ảnh này, nữ ca sĩ đã khéo léo dùng hoa tươi để cho hợp trend và tạo điểm nhấn.

Bộ ảnh ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng như: "Ảnh đẹp như tranh vẽ ấy", "Minh Hằng ngày càng đẹp và gợi cảm", "Nhìn không dung tục chút nào"... Thậm chí, khi nhìn những bức ảnh này, ít ai có thể ngời được nữ ca sĩ đã bước sang độ tuổi 33.





Thực tế, trong cuộc sống thường ngày, Minh Hằng cũng rất ưa chuộng phong cách năng động, trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm. Cô thích những màu sắc trung tính như đen, nâu, trắng, be, xanh rêu... với những mẫu áo 2 dây hoặc cổ chữ U để khoe xương quai xanh.





Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 33 tuổi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện trong phòng gym lên trang cá nhân. Nhờ chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn uống phù hợp, Minh Hằng hiện đang sở hữu cơ bụng săn chắc cùng vòng eo con kiến khiến nhiều chị em ghen tị.



KẺ SĂN TIN | Minh Hang's Web Drama 2020 | Teaser 2

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ