Minh Tú sắp về nước sau hơn 4 tháng mắc kẹt tại Bali, vỡ òa đến mức không biết nói gì

Chắc hiếm ai đen đủi như Minh Tú khi chỉ một chuyến đi vài ngày ngắn ngủi đã biến thành chuyến 'nghỉ dưỡng' 4 tháng ròng rã nơi xứ người vì vướng dịch bệnh. Việc siêu mẫu bị mắc kẹt tại Bali (Indonesia) là điều mà ai cũng biết và được mọi người chú ý.



Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Tú khiến nhiều người cũng vui lây khi chia sẻ thông tin về việc mình đã có thể về nước. Bên cạnh việc cập nhật ngày chính thức được trở về quê hương, người đẹp còn đăng tải đoạn clip thể hiện cảm xúc vỡ òa hạnh phúc kèm theo dòng trạng thái.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Tú khiến nhiều người cũng vui lây khi chia sẻ thông tin về việc mình đã có thể về nước.



Cụ thể, người đẹp viết: "Nói gì nữa giờ đây. Trân quý quá nhiều. 29/7 nữ nghệ sĩ hải ngoại gốc Việt Stella Tình về nha mọi người ơi, mọi người ơi, mừng rớt nước mắt. Em về đi cách ly thêm 14 ngày nữa là em đi làm lại được rồi nha anh chị em ơi. Em muốn đi làm dữ lắm rồi."



Sau khi đáp chuyến bay về Việt Nam, Minh Tú sẽ được đưa đi cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định trước khi hòa nhập cộng đồng.

Lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ những người hâm mộ. Không ít bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng, động viên đến người đẹp, mong cô sớm hoạt động nghệ thuật trở lại sau những ngày tháng dài bị mắc kẹt tại Bali.

Bài chia sẻ của nữ siêu mẫu.

Vào hồi tháng 3/2020, Minh Tú xuất ngoại bay đến đảo Bali ( Indonesia ) để công tác. Tuy nhiên, cô nàng đã bị mắc kẹt tại Bali do dịch COVID-19 bùng phát khủng khiếp với mức độ lây nhiễm khó kiểm soát.

Suốt thời gian dài ở Bali, người đẹp đã tự tập cách sống và thích nghi với môi trường xa lạ, thay đổi chỗ ở, tự nấu ăn đi chợ và sinh hoạt với người dân bản địa và học thêm tiếng Mã Lai. Có lẽ, đây chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nữ siêu mẫu.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ