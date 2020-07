Bắt quả tang 12 dân chơi 'mở tiệc' ma túy trong quán hát để chia tay bạn bè đi làm ăn xa

Ngày 4/7, Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang 12 thanh niên mở "tiệc" ma túy bay lắc trong quán karaoke ở xã Quảng Minh.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 3/7, tổ công tác của Công an thành phố Sầm Sơn tiến hành kiểm tra quán karaoke "Phật Gia" ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán hát

Công an xác định người đứng ra tổ chức “tiệc” ma túy là Văn Đình Hùng (SN 1990, ở Quảng Vinh, TP Sầm Sơn”). Hùng đã thuê quán karaoke và mời một số bạn bè đến "dự tiệc" bay lắc để chia tay trước khi đi làm ăn xa.

Hùng nhờ Lê Thị Thanh Thủy (SN 1995) là nhân viên phục vụ của quán karaoke mua 5 viên ma túy tổng hợp và chia nhau sử dụng. Qua xét nghiệm nhanh, cả 12/12 đối tượng đều dương tính với ma túy.



Công an TP Sầm Sơn cho hay, các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 16 -39, quê quán tại các tỉnh An Giang, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa…. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 0 giờ ngày 4/7, Công an quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra hành chính tại 2 quán karaoke Vichtory và quán karaoke Alibaba (quận Bình Tân) thì phát hiện khoảng 90 dân chơi có sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại quán Victory nằm trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, cơ quan công an phát hiện hàng trăm người đang có hành vi nghi bay lắc tại tầng 5, tầng 6. Qua test nhanh, công an phát hiện có 83 dân chơi (44 nam, 39 nữ) dương tính với ma túy.

Còn tại quán karaoke Alibaba nằm trên đường số 8, trong khu dân cư Vĩnh Lộc phát hiện và đưa 14 người có dấu hiệu nghi sử dụng ma túy về trụ sở để kiểm tra. Qua kiểm tra, trong số này có 4 người dương tính với ma túy. Riêng quán này bị lập biên bản với 5 lỗi hành chính, với số tiền phạt ước tính lên tới 100 triệu đồng.





Theo Hà Ly/SKCĐ