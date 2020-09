MobiFone lên tiếng nhận lỗi và nhanh chóng khôi phục mạng lưới sau sự cố mất liên lạc nhiều giờ

Đại diện MobiFone cho biết, vào chiều ngày hôm qua 29/9, hiện tượng mất kết nối đối với các thuê bao MobiFone từ mạng 3G đến mạng 4G . Theo đó người dùng than phiền trên các trang mạng xã hội về việc họ không thể thực hiện được các thao tác như gọi điện, nhắn tin hay nhận cuộc gọi từ người khác. Sự cố này đã diễn ra từ lúc 16h30 đến 20h30 cùng ngày khiến nhiều người sử dụng mạng di động này cảm thấy bị ảnh hưởng.

Nhiều người cũng đã cố gắng liên hệ với tổng đài để mong muốn được giải đáp thắc mắc song không thành công, bởi trên màn hình điện thoại những cột sóng của sim chuẩn 3G, 4G chỉ dừng ở mức 1-2 vạch, thậm chí ở một số thuê bao còn mất luôn sóng.

Người dùng MobiFone tối qua đồng loạt bị mất kết nối (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, MobiFone đã nhanh chóng huy động nhân sự để nhanh chóng khắc phục lỗi kỹ thuật nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, tránh làm ảnh hưởng đến người dùng.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày sự cố đã được khắc phục, liên lạc ở cả 2 chiều đều được thông suốt, dữ liệu trên toàn hệ thống đã được trở lại bình thường.

Trong thông báo phát đi, MobiFone cũng đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi tới toàn bộ khách hàng và đối tác về sự cố này.

Cụ thể, đại diện MobiFone cho biết: "MobiFone rất lấy làm tiếc vì sự cố ngoài mong muốn nói trên và xin được chân thành cáo lỗi, chia sẻ cùng quý khách hàng vì những bất tiện, những bức xúc của quý khách hàng trong thời gian liên lạc bị gián đoạn. Một lần nữa, Tổng công ty Viễn thông MobiFone xin được gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến quý khách hàng đã hợp tác và cảm thông với MobiFone trong sự cố kỹ thuật vừa qua."

Mạng 3G MobiFone đang mất kết nối

Theo Phương HoaS/SKCĐ